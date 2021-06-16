У нас же опять раздрай – ковид наступает, с вакцинацией дела обстоят плохо. Уверенная победа.
Интересно Путин перешел к открытому противостоянию
Американская модель оказалась лучше во всем
В этой связи задумаемся над общим вопросом. Путин и его соратники у власти 21 год. Срок огромный. Скоро будет четверть века. Они имели возможность делать что угодно – внутри страны им никто не мешал. А во внешнем мире желание передовых демократий сотрудничать до крымской катастрофы 2014 года было огромным. Правящий коллектив обладал огромными финансовыми ресурсами. Никто не мешал построить модель, способную конкурировать с Америкой.
Каковы же итоги?
Существует хотя бы одна область, в которой путинская модель (госкомпании + друзья + спецслужбы) может похвастаться тем, что у Соединенных Штатов перехвачено лидерство?
Не пропустите Кремль опозорился из-за неудобных слов Путина
Сидят плотные чиновники, упакованные в дорогие костюмы, подвязанные шикарными галстуками. Исполняют должности. Без движения. Полный штиль. Как в советской гнилой системе – ничего невозможно было изменить внутри порочного механизма.
Как это выглядит на сцене, было показано недавно на Петербургском экономическом форуме – посмотрите фрагмент с выступлением главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Вглядитесь в эти озабоченные судьбой России лица. И представьте рядом, например, с государевыми мужами Шуваловым или Макаровым, смеющегося Илона Маска.
Какой контраст. Какая деградация.
Конец этой системы очевиден. Репрессии ее не спасут. Главный ее враг – не Навальный, а она сама.