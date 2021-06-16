У нас же опять раздрай – ковид наступает, с вакцинацией дела обстоят плохо. Уверенная победа.

Интересно Путин перешел к открытому противостоянию

Американская модель оказалась лучше во всем

В этой связи задумаемся над общим вопросом. Путин и его соратники у власти 21 год. Срок огромный. Скоро будет четверть века. Они имели возможность делать что угодно – внутри страны им никто не мешал. А во внешнем мире желание передовых демократий сотрудничать до крымской катастрофы 2014 года было огромным. Правящий коллектив обладал огромными финансовыми ресурсами. Никто не мешал построить модель, способную конкурировать с Америкой.

Каковы же итоги?

Существует хотя бы одна область, в которой путинская модель (госкомпании + друзья + спецслужбы) может похвастаться тем, что у Соединенных Штатов перехвачено лидерство?

Космос? Робототехника? Квантовые технологии? Новые виды энергии? Фармацевтика? Авиастроение? Автомобили? Военное строительство? Ни-че-го. Полный "ноль". Зеро. Ошибка 404. По всем позициям.

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Везде, где имеется открытая информация и ее можно критически анализировать, сопоставлять (положение дел в армии к таковой не относится), наблюдается одно и то же – отставание и отсутствие перспектив.

Сидят плотные чиновники, упакованные в дорогие костюмы, подвязанные шикарными галстуками. Исполняют должности. Без движения. Полный штиль. Как в советской гнилой системе – ничего невозможно было изменить внутри порочного механизма.

Как это выглядит на сцене, было показано недавно на Петербургском экономическом форуме – посмотрите фрагмент с выступлением главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Вглядитесь в эти озабоченные судьбой России лица. И представьте рядом, например, с государевыми мужами Шуваловым или Макаровым, смеющегося Илона Маска.

Какой контраст. Какая деградация.

Конец этой системы очевиден. Репрессии ее не спасут. Главный ее враг – не Навальный, а она сама.