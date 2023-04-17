При этом они ведут ее под Путиным, не имея цели его свергнуть. Не говорится, что они боятся его смещать – они не собираются этого делать. Об этом 24 Канала сказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

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Элиты признают власть Путина

Речь идет о борьбе за ресурсы, денежные каналы, собственность, за то, что можно украсть на временно оккупированных территориях. Происходит раздел "пирога", но пока не происходит разделение властей. Власть Путина ими полностью признается.

Если будет серьезное военное поражение, кто-нибудь из них может попробовать. К сожалению, поскольку реального раскола элит нет (и причин для него пока тоже) шансы того, что возникнет серьезная попытка государственного переворота – минимальные,

– считает кандидат политических наук.

Для этого нужно, чтобы несколько кланов перестали друг друга бояться, прекратили конкурировать и объединились. Поэтому более вероятно, что в ситуации разгрома Путин найдет виновных среди них и расправится с ними, сохранив власть внутри России. Понятно, что ВСУ не собираются заходить на территорию России в границах до 1991 года, а западные союзники и подавно не собираются делать никакой интервенции.

Так, Путин может удержать власть даже в случае военного поражения. Однако есть один возможный сценарий – недовольство россиян и государственный переворот.

Никто не знает, что может стать триггером к общественному возмущению. К примеру, отмечает эксперт, потеря какого-то незначительного города, который россияне считали своим – как Мелитополь. На это наложится попытка какой-то группы совершить переворот. При этом речь идет не о ближайшем окружении диктатора, а прежде всего о генералах, осознающих опасность, которая над ними нависает.

Сочетание массовых протестов с силовиками, готовыми к перевороту, это единственный шанс устранения Путина,

– отмечает Преображенский.

По мнению Преображенского, вышеупомянутый вариант очень маловероятен. "Путин будет оставаться формальным главой России. Более того, в 2024 году "нарисует" себе очередные выборы, несмотря на военное поражение в 2023 году", – резюмировал Преображенский.

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Диктатор может вскоре умереть