В то же время диктатор уточнил, что хотя сейчас в приоритете украинское направление, задачу развития флота "никто не отменял". Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание "Защищать как часть территории России": на что намекал Лукашенко в разговоре с Шойгу
Шойгу отчитался перед Путиным: главные тезисы
Сергей Шойгу отчитался о внезапной проверке Тихоокеанского флота, к которой якобы привлечено: 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и суден обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также 89 самолетов и вертолетов.
После доклада Шойгу Путин заявил, что для них сегодня есть "ясные приоритеты применения вооруженных сил".
"Прежде всего, это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", – цинично пробормотал диктатор.
В то же время российский убийца попросил Шойгу продолжить работу по развитию флота.
Но задачу развития флота, в частности, на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И, кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях,
– сказал Путин.
Путин встретился с Шойгу / фото росСМИ
Встреча Шойгу и Лукашенко: что известно
- 10 апреля сообщили о встрече Лукашенко с главой минобороны России Шойгу. Тогда указывалось, что в повестке дня – обсуждение "обеспечения безопасности".
- Во время встречи Лукашенко жаловался, что западные страны не выполняют договоренности по Будапештскому меморандуму.
- Кроме того, Лукашенко потребовал принять нормативный правовой акт межядерного характера с Россией, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси.