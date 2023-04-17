Водночас диктатор уточнив, що хоча зараз у пріоритеті український напрямок, завдання розвитку флоту "ніхто не скасовував". Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Шойгу відзвітував перед Путіним: головні тези

Сєргєй Шойгу прозвітував про раптову перевірку Тихоокеанського флоту, до якої нібито залучено: 25 тисяч військовослужбовців, 167 бойових кораблів та суден забезпечення, зокрема 12 підводних човнів, а також 89 літаків та вертольотів.

"З 18 квітня приступимо до завершального етапу раптової перевірки Тихоокеанського флоту, відпрацюємо ракетні удари електронними пусками".

"Боєздатність Тихоокеанського флоту – повна".

"Готовність до застосування стратегічних підводних човнів відпрацьована під час перевірки ТОФ".

"Наразі проводиться другий етап раптової перевірки. Сформоване угруповання в далекій морській зоні здійснює перехід у південну частину Охотського моря з виконанням завдань бойового маневрування та розтину підводної обстановки".

"Відпрацьовано питання забезпечення бойової стійкості ракетних підводних човнів стратегічного призначення та їхньої готовності до застосування зброї".

"Розпочато проведення тактичного вчення з протиповітряної оборони. Для позначення супротивника залучаються літаки морської авіації".

Після доповіді Шойгу Путін заявив, що для них на сьогодні є "ясні пріоритети застосування збройних сил".

"Насамперед це стосується українського спрямування та всього, що пов'язане із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", – цинічно пробурмотав диктатор.

Водночас російський вбивця попросив Шойгу продовжити роботу з розвитку флоту.

Але завдання розвитку флоту, зокрема на Тихоокеанському театрі, ніхто не скасовував, не знімав. І, крім усього іншого, звичайно, сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватись і в конфліктах на будь-яких напрямках,

– сказав Путін.

Путін зустрівся з Шойгу / фото росЗМІ

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