Водночас диктатор уточнив, що хоча зараз у пріоритеті український напрямок, завдання розвитку флоту "ніхто не скасовував". Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу "Захищати як частину території Росії": на що натякав Лукашенко в розмові з Шойгу
Шойгу відзвітував перед Путіним: головні тези
Сєргєй Шойгу прозвітував про раптову перевірку Тихоокеанського флоту, до якої нібито залучено: 25 тисяч військовослужбовців, 167 бойових кораблів та суден забезпечення, зокрема 12 підводних човнів, а також 89 літаків та вертольотів.
Після доповіді Шойгу Путін заявив, що для них на сьогодні є "ясні пріоритети застосування збройних сил".
"Насамперед це стосується українського спрямування та всього, що пов'язане із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", – цинічно пробурмотав диктатор.
Водночас російський вбивця попросив Шойгу продовжити роботу з розвитку флоту.
Але завдання розвитку флоту, зокрема на Тихоокеанському театрі, ніхто не скасовував, не знімав. І, крім усього іншого, звичайно, сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватись і в конфліктах на будь-яких напрямках,
– сказав Путін.
Путін зустрівся з Шойгу / фото росЗМІ
Зустріч Шойгу та Лукашенка: що відомо
- 10 квітня повідомили про зустріч Лукашенка з головою міноборони Росії Шойгу. Тоді вказувалося, що на порядку денному – обговорення "забезпечення безпеки".
- Під час зустрічі Лукашенко жалівся, що західні країни не виконують домовленості за Будапештським меморандумом.
- Окрім цього, Лукашенко вимагав ухвалити нормативний правовий акт міжядерного характеру з Росією, щоб забезпечити повну безпеку Білорусі.