Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может сделать больше в борьбе с коррупцией. Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов, – информирует 24 Канал.

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Постоянный диалог с Киевом

"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер", – сказал Миллер. Он подчеркнул, что США признают усилия Украины в этом вопросе, но считают, что возможности для дальнейших действий еще не исчерпаны.

Мы видели, как они (украинцы – 24 Канал) принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет. Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме,

– добавил он.

По словам Миллера, конкретных отчетов о коррупции в оборонной промышленности Украины он не видел, однако подтвердил, что вопрос антикоррупционных мер остается актуальным.

Представитель также отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией и поддерживать диалог с украинской стороной. Это его заявление является важным, поскольку оно частично развенчивает манипуляции относительно "безумной коррупции" в украинской оборонной отрасли.

Обратите внимание! Отвечая на вопрос об использовании Россией северокорейских баллистических ракет против Украины, Миллер выразил обеспокоенность по этому поводу. Он констатировал, что США продолжают следить за связи между КНДР и Кремлем в вооружении.

Успехи Украины