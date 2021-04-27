Борьба с олигархами – как обезвреживание атомной бомбы, – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал расследование против Игоря Коломойского. Он сравнил олигархов с атомной бомбой.
Источник:BBC HARDtalk
Он отметил, что на протяжении последних месяцев приняли ряд решений. В частности в отношении лиц, которые связаны с коррупцией.
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Борьба с олигархами – обезвреживание атомной бомбы
По словам министра, среди них есть и люди, которые связаны с олигархом Коломойским.
Борьба с олигархами – это как обезвреживание атомной бомбы. Перережешь не тот провод – и все взорвется. Но это нужно сделать и найти системное решение проблемы,
– отметил Кулеба.
Он отметил, что некоторых партнеров Коломойского официально обвинили в участии в коррупционных схемах. Также министр отметил, что это случилось именно при работе Президента Украины Владимира Зеленского. "Этот факт говорит сам за себя", – отметил он.
Кулеба не прокомментировал расследование в отношении Коломойского
О деталях расследования в отношении Коломойского Кулеба не рассказал, отметив, что это должны комментировать правоохранительные органы.
Министр добавил, что президент предложил принять закон об олигархах. Он касается подходов американского антитрастового закона.
Что известно о законопроекте
- Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины инициировали создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Известно, что над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.
- Документ должен превращать олигархов в бизнесменов.
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