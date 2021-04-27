Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал расследование против Игоря Коломойского. Он сравнил олигархов с атомной бомбой.

Он отметил, что на протяжении последних месяцев приняли ряд решений. В частности в отношении лиц, которые связаны с коррупцией.

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Борьба с олигархами – обезвреживание атомной бомбы

По словам министра, среди них есть и люди, которые связаны с олигархом Коломойским.

Борьба с олигархами – это как обезвреживание атомной бомбы. Перережешь не тот провод – и все взорвется. Но это нужно сделать и найти системное решение проблемы,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что некоторых партнеров Коломойского официально обвинили в участии в коррупционных схемах. Также министр отметил, что это случилось именно при работе Президента Украины Владимира Зеленского. "Этот факт говорит сам за себя", – отметил он.

Кулеба не прокомментировал расследование в отношении Коломойского

О деталях расследования в отношении Коломойского Кулеба не рассказал, отметив, что это должны комментировать правоохранительные органы.

Министр добавил, что президент предложил принять закон об олигархах. Он касается подходов американского антитрастового закона.

Что известно о законопроекте