Мінстр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував розслідування проти Ігоря Коломойського. Він порівняв олігархів з атомною бомбою.

Він зауважив, що упродовж останніх місяців ухвалили низку рішень. Зокрема щодо осіб, які пов'язані з корупцією.

Варто прочитати Суд визнав банкрутом компанію Коломойського, яка заборгувала "Приватбанку" 4 мільярди

Боротьба з олігархами – знешкодження атомної бомби

За словами міністра, серед них є й люди, які пов'язані з олігархом Коломойським.

Боротьба з олігархами – це як знешкодження атомної бомби. Переріжеш не той дріт – і все вибухне. Але це потрібно зробити і знайти системне розв'язання проблеми,

– зазначив Кулеба.

Він зауважив, що деяких партнерів Коломойського офіційно звинуватили в участі в корупційних схемах. Також міністр наголосив, що це трапилось саме за роботи Президента України Володимира Зеленського. "Цей факт говорить сам за себе", – він відзначив.

Кулеба не прокоментував розслідування щодо Коломойського

Про деталі розслідування щодо Коломойського Кулеба не розповів, наголосивши, що це повинні коментувати правоохоронні органи.

Міністр додав, що президент запропонував ухвалити закон про олігархів. Він стосується підходів американського антитрастового закону.

Що відомо про законопроєкт