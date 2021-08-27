Эстафету поддержал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который добрался до другого пророссийского канала – "НАШ". Его ждут в суде для возможного лишения лицензии.

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"Там было 14 предписаний за 1,5 года и почти отсутствует реагирование, приглашение различных боевиков из так называемой "ЛНР". Это достаточно логичный шаг, возникает вопрос, почему раньше этого не сделали", – подчеркнул политолог Игорь Петренко.

По словам эксперта, не факт, что у телеканала "НАШ" заберут право вещать в Украине. Впрочем, могут заставить поработать над редакционной политикой.

Пророссийских сил в Украине немало

В суде оказалось и дело Виктора Медведчука – кума Владимира Путина. Собственные каналы окрестили его "политической жертвой режима". Сейчас он находится под домашним арестом. Дальше дело за прокуратурой.

Медведчук, хоть и агрессивный, но не единственный представитель "русского мира" в Украине. Приблизиться вплотную есть еще много к кому. Петренко пояснил, что есть вопросы относительно:

руководителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича;

экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который построил имение на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица";

деятельности организации, которую спонсирует депутат Илья Кива.

Тенденция к закручиванию гаек пророссийским политикам и рупорам вылилась в существенное снижение рейтингов "бело-голубого" сектора политики. Впрочем пророссийские нарративы, хоть и исчезли из телеэфира, в дальнейшем раздаются в ютубе, пусть и не с такой широкой аудиторией.

Интересно Санкции СНБО против Гужвы: пророссийский сайт "Страна" начали блокировать в Украине

Министерство культуры и информационной политики направляет запросы, пока без блокировки. Представителей пророссийских сил даже пускают в парламент, несмотря на статус "вне закона". Спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании СНБО воздержался от голосования и по закрытию каналов, и по санкциям против кума Путина.

"Дмитрий Александрович не хочет вступать в конфликтные ситуации, хочет быть над битвой. Для спикера Верховной Рады это достаточно рациональная позиция, хотя для политика, как правило, это проигрышная позиция", – отметил политолог Владимир Фесенко.

Проводить реформы и бороться за молодежь

Использование СНБО как единственного инструмента борьбы с пятой колонной остается дискуссионным вопросом. На самой лишь политической воле в законной плоскости далеко не уехать – стоит собирать доказательства и проводить судебную реформу.

Для нас главное перейти из режима чрезвычайной ситуации, когда СНБО условно берет на себя функции суда и правоохранительных органов. Важно, чтобы люди получили в этой стране приговоры, тогда эти процессы будут необратимыми,

– подчеркнул политолог Константин Батозский.

Специалисты убеждены, что в эпоху интернета недостаточно лишь заблокировать пророссийские медиа. Тот самый пророссийский сайт "Страна", после введения санкций против его владельца Гужвы, просто переехал на новый домен и продолжает работать.

Невозможно только санкциями остановить вредную деятельность пророссийских сил – их надо постоянно контролировать. В то же время нужно работать над уменьшением их влияния, и для этого есть все условия.

"Как бы цинично это ни звучало, пророссийский электорат имеет тенденцию к вымиранию. Это в основном пожилые люди и их доля будет постепенно уменьшаться. Важно одновременно выиграть сердца и умы следующих поколений украинцев", – добавил Батозский.

В Украине борются с пророссийскими силами: смотрите видео 24 канала