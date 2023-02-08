Об этом 24 Каналу рассказала Елена Щербан – юрист Центра противодействия коррупции. По ее словам, некоторые проблемы все же остаются нерешенными.

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Как продвигаются дела

Елена Щербан по собственному опыту работы отметила, что Центр противодействия коррупции уже давно мониторит работу антикоррупционных институций. За это время удалось много за чем наблюдать.

На самом деле нужно каждую серию этого последнего сериала рассматривать отдельно,

– объяснила она.

Щербан сообщила, что известно, что если за дела, которые по закону должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро Украины и Союз Автоматизаторов Бизнеса, берутся другие органы, то это имеет негативные последствия для них.

"И в подавляющем большинстве случаев они либо не доходят до суда, либо если доходят до суда, то суды в дальнейшем указывают, что не тот орган занимался собственно расследованием", – рассказала она.

И как результат – освобождение всех от ответственности.

Есть ли сдвиги в борьбе с коррупционерами

Елена Щербан объяснила, что часто параллельно с НАБУ и САБ еще присоединяются другие органы просто для того, чтобы забрать доказательства, уничтожить их. Таким образом они не позволяют органам, способным независимо расследовать такие дела, разобраться в произошедшем.

"Во многих этих случаях и реализациях, когда это не НАБУ и САБ, у меня очень большие сомнения относительно их юридической перспективы и возможности увидеть в дальнейшем результаты", – сосредоточила внимание она.

По ее мнению, там, где говорится о работе антикоррупционных органов, можно говорить, что за последние полгода достигнуто действительно немало результатов.

Многие дела, которые начаты уже были давно и блокировались, они сейчас разблокированы,

– рассказала юрист.

Она подчеркнула, что сейчас есть уже много новых дел, реализаций, серьезных схем, до которых раньше не доходили руки.

"Поэтому все-таки об активизации на этом фронте повод говорить есть", – сообщила она.

Щербан отметила, что остаются вопросы, которые следует решать в зависимости от каждой отдельной ситуации.

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