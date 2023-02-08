Про це 24 Каналу розповіла Олена Щербан – юристка Центру протидії корупції. За її словами, деякі проблеми все ж залишаються невирішеними.

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Як просуваються справи

Олена Щербан з власного досвіду роботи зауважила, що Центру протидії корупції вже давно моніторить роботу антикорупційних інституцій. За цей час вдалося багато за чим спостерігати.

Насправді треба кожну серію цього серіалу останнього розглядати окремо,

– пояснила вона.

Щербан повідомила, що достеменно відомо, що коли за справи, які за законом має розслідувати Національне антикорупційне бюро України та Спілка Автоматизаторів Бізнесу, беруться інші органи, то це має негативні наслідки для них.

"І в переважній більшості випадків вони або не доходять до суду, або якщо доходять до суду, то суди надалі вказують, що не той орган займався власне розслідуванням", – розказала вона.

І як результат – звільнення всіх від відповідальності.

Чи є зрушення у боротьбі з корупціонерами

Олена Щербан пояснила, що часто паралельно з НАБУ і САБ ще долучаються інші органи просто задля того, щоб забрати докази, знищити їх. У такий спосіб вони не дозволяють органам, які спроможні незалежно розслідувати такі справи, розібратися в тому, що відбулося.

"У багатьох цих випадках і реалізаціях, коли це не НАБУ і САБ, я маю дуже великі сумніви щодо їх юридичної перспективи і можливості побачити надалі результати", – зосередила увагу вона.

На її думку, там, де мовиться про роботу антикорупційних органів, то можна говорити, що за останні пів року досягнуто дійсно чимало результатів.

Багато справ, які розпочаті вже були давно і блокувалися, вони зараз розблоковані,

– розповіла юристка.

Вона наголосила, що зараз є багато вже нових справ, реалізацій, серйозних схем, до яких раніше не доходили руки.

"Тому все-таки про активізацію на цьому фронті підстава говорити є", – повідомила вона.

Щербан зауважила, що залишаються питання, які треба розв’язувати в залежності від кожної окремої ситуації.

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