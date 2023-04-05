Такое мнение в эфире 24 Канала выразил общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, в России уже активно идет борьба за власть.

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Борьба за власть в России

Шураев отметил, что россияне прекрасно понимают, что дни Путина уже сочтены, поэтому хотят создать собственные армии.

Они прекрасно понимают, что дни путинского режима сочтены. Они уже моделируют ситуацию, как они будут без "батюшки-царя". Поэтому каждый из них пытается создать для себя такую небольшую армию, 2 – 3 телохранителями здесь не обойдется. Борьба за власть уже началась,

– считает он.

Журналист из Казахстана привел пример владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который едва ли не прямо заявляет о своих амбициях стать президентом России.

Шураев о борьбе за власть в России: смотрите видео

Путин – трус, который боится за свою жизнь

Есть информация, что российский диктатор установил системы ЧВК даже у собственной резиденции. Арман Шураев подчеркнул, что Путин – обычный трус, который хочет прожить остаток жизни в комфорте и как можно дольше.

"Наказание небесное и наказание ВСУ его обязательно догонят. Очень надеюсь, что в этом году. Считаю, что этот год определяющий. Украина должна победить. Понятно, что Путин проиграет. Я надеюсь, что он доживет и своими ногами дойдет к скамье подсудимых в Гааге", – добавил журналист.

Путин устанавливает у своих резиденций системы ПВО