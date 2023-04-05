Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, у Росії вже активно триває боротьба за владу.

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Боротьба за владу у Росії

Шураєв зазначив, що росіяни прекрасно розуміють, що дні Путіна вже злічені, тому хочуть створити власні армії.

Вони прекрасно розуміють, що дні путінського режиму злічені. Вони вже моделюють ситуацію, як вони будуть без "батюшки-царя". Тому кожен з них намагається створити для себе таку невеличку армію, 2 – 3 тілоохоронцями тут не обійдеться. Боротьба за владу вже почалась,

– вважає він.

Журналіст із Казахстану навів приклад власника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина, який мало не прямо заявляє про свої амбіції стати президентом Росії.

Шураєв про боротьбу за владу у Росії: дивіться відео

Путін – боягуз, який боїться за своє життя

Є інформація, що російський диктатор встановив системи ППО навіть біля власної резиденції. Арман Шураєв підкреслив, що Путін – звичайний боягуз, який хоче прожити залишок життя у комфорті та якомога довше.

"Кара небесна та кара ЗСУ його обов’язково наздоженуть. Дуже надіюсь, що у цьому році. Вважаю, що цей рік визначальний. Україна повинна перемогти. Зрозуміло, що Путін програє. Я сподіваюсь, що він доживе і своїми ногами дійде до лави підсудних в Гаазі", – додав журналіст.

Путін встановлює біля своїх резиденцій системи ППО