Борьба с антиукраинской пропагандой: результаты спецопераций СБУ в июле 2018

Кураторы из российских спецслужб отдавали указания насчет размещения в группах различной тематики популярных социальных сетей контента с четко выраженным антиукраинским содержанием. Администраторов таких групп в интернете, как обнаружило СБУ, было завербовано в пяти областях Украины. В июле 2018 года оперативники задержали 11 человек, которые совершали противозаконные действия указанного характера

Об этом сообщил Пресс-центр Службы безопасности Украины.

Информационная безопасность страны находится под постоянным контролем со стороны сотрудников Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Также этим вопросом занимаются областные управления СБУ. Совместными усилиями были обнаружены доказательства использования спецслужбами России социальных сетей для нанесения вреда государственной безопасности Украины.

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Шесть жителей Одессы и пять – Киевской, Донецкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Противоправные действия этих лиц были зафиксированы: они призывали к изменению границ территории Украины и в поддержке террористических организаций на территории ООС, за что получали денежное вознаграждение от российских кураторов.

Действия злоумышленников квалифицированы как направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или террористической организации.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала имена наемников российской частной военной компании "Вагнер", которые воевали на стороне боевиков на Донбассе.