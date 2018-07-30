СБУ обнародовала имена наемников "Вагнера", которые воевали на Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала имена наемников российской частной военной компании "Вагнер", которые воевали на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"СБУ дополнительно обнародует информацию о ещё трех иностранных наемников ЧВК "Вагнера", минимум двое из которых участвовали в боевых действиях на востоке Украины в составе российских НВФ. К тому же один из них – гражданин Республики Армения Грачян Геворг, погиб во время так называемого "пригожинского наступления" в Сирии 7 февраля 2018 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля появилась информация, что сирийские военные и российские союзники за 15 часов нанесли более 600 авиаударов по территории, находящиеся под контролем повстанцев на юго-западе Сирии.