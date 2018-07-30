СБУ оприлюднила імена найманців "Вагнера", які воювали на Донбасі

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила імена найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", які воювали на боці бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"СБУ додатково оприлюднює інформацію ще про трьох іноземних найманців ПВК «Вагнера», мінімум двоє з яких брали участь у бойових діях на сході України у складі російських НЗФ. До того ж один з них – громадянин Республіки Вірменія Грачян Геворг, загинув під час так званого «пригожинського наступу» в Сирії 7 лютого 2018 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня з'явилась інформація, що сирійські військові та їхні російські союзники за 15 годин завдали понад 600 авіаударів по територіях, що перебувають під контролем повстанців на південному заході Сирії.