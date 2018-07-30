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СБУ оприлюднила імена найманців "Вагнера", які воювали на Донбасі

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Найманці "Вагнера"
Найманці "Вагнера" / pravda.com.ua

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила імена найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", які воювали на боці бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"СБУ додатково оприлюднює інформацію ще про трьох іноземних найманців ПВК «Вагнера», мінімум двоє з яких брали участь у бойових діях на сході України у складі російських НЗФ. До того ж один з них – громадянин Республіки Вірменія Грачян Геворг, загинув під час так званого «пригожинського наступу» в Сирії 7 лютого 2018 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня з'явилась інформація, що сирійські військові та їхні російські союзники за 15 годин завдали понад 600 авіаударів по територіях, що перебувають під контролем повстанців на південному заході Сирії.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
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