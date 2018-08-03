Боротьба з антиукраїнською пропагандою: результати спецоперацій СБУ у липні 2018

Куратори з російських спецслужб віддавали вказівки щодо розміщення у групах різноманітної тематики популярних соціальних мереж контенту з чітко вираженим антиукраїнським змістом. Адміністраторів таких груп у інтернеті, як виявило СБУ, було завербовано у щонайменше п'яти областях України. У липні 2018 року оперативники затримали 11 осіб, які вчиняли протизаконні дії вказаного характеру.

Про це повідомив Прес-центр Служби безпеки України.

Інформаційна безпека країни перебуває під постійним контролем з боку співробітників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Також цим питанням займаються обласні управління СБУ. Спільними зусиллями було виявлено докази використання спецслужбами Росії соціальних мереж для завдавання шкоди державній безпеці України.

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Шість мешканців Одеси та п'ять – Київщини, Донеччини, Чернівецької та Івано-Франківської областей були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російських соціальних мережах "Вконтакте" та "Одноклассники". Протиправні дії цих осіб були зафіксовані: вони закликали до зміни меж території України та до підтримки терористичних організацій на території ООС, за що отримували грошову винагороду від російських кураторів.

Дії зловмисників кваліфіковані як спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення терористичної групи чи терористичної організації.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила імена найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", які воювали на боці бойовиків на Донбасі.