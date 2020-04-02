Борьба с коронавирусом: украинцы больше всего надеются на помощь Китая

Украинцы считают, что лучше всего с эпидемией коронавируса борется Китай. Именно от него больше всего надеются на помощь. Хуже всего с распространением недуга пока справляются Италия и Испания.

О борьбе стран с коронавирусом и о том, откуда ждать помощи, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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По мнению украинцев, лучше всего с эпидемией коронавируса справляется Китай, хуже всего – Италия.

Каким странам лучше всего удается бороться с недугом:

Китаю – 46%;

Германии – 9%;

Беларуси – 7%;

Украине – 6%;

Южной Корее – 5%.



Каким странам лучше всего удается бороться с коронавирусом / Скриншот с сайта КМИС

Какие страны хуже всего с этим справляются:

Италия – 47%;

Испания – 23%;

Украина – 12%;

США – 12%



Какие страны хуже всего справляются с распространения коронавируса / Скриншот с сайта КМИС

Украинцы считают, что Китай может помочь другим странам, в том числе и Украине. Однако большинство опрошенных убеждены, что помочь не сможет ни одна организация или страна.

Кто может эффективнее всего помочь Украине:

Китай – 34% опрошенных;

ВОЗ – 11%;

Евросоюз – 105;

США – 9%;

Россия – 6%;

ни одна из стран или организаций не сможет это сделать – 35%.



Кто может помочь Украине / Скриншот с сайта КМИС

Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.

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