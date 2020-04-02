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      Борьба с коронавирусом: украинцы больше всего надеются на помощь Китая

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      Українці найбільше сподіваються на допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом / ukrinform.ua

      Украинцы считают, что лучше всего с эпидемией коронавируса борется Китай. Именно от него больше всего надеются на помощь. Хуже всего с распространением недуга пока справляются Италия и Испания.

      О борьбе стран с коронавирусом и о том, откуда ждать помощи, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

      Читайте также Чего украинцы боятся больше: коронавируса или экономических последствий карантина – опрос

      По мнению украинцев, лучше всего с эпидемией коронавируса справляется Китай, хуже всего – Италия.

      Каким странам лучше всего удается бороться с недугом:

      • Китаю – 46%;
      • Германии – 9%;
      • Беларуси – 7%;
      • Украине – 6%;
      • Южной Корее – 5%.


      Каким странам лучше всего удается бороться с коронавирусом / Скриншот с сайта КМИС

      Какие страны хуже всего с этим справляются:

      • Италия – 47%;
      • Испания – 23%;
      • Украина – 12%;
      • США – 12%


      Какие страны хуже всего справляются с распространения коронавируса / Скриншот с сайта КМИС

      Украинцы считают, что Китай может помочь другим странам, в том числе и Украине. Однако большинство опрошенных убеждены, что помочь не сможет ни одна организация или страна.

      Кто может эффективнее всего помочь Украине:

      • Китай – 34% опрошенных;
      • ВОЗ – 11%;
      • Евросоюз – 105;
      • США – 9%;
      • Россия – 6%;
      • ни одна из стран или организаций не сможет это сделать – 35%.


      Кто может помочь Украине / Скриншот с сайта КМИС

      Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости России Китай Социологическое исследование Статистика Новости США ВОЗ
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