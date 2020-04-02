Борьба с коронавирусом: украинцы больше всего надеются на помощь Китая
Украинцы считают, что лучше всего с эпидемией коронавируса борется Китай. Именно от него больше всего надеются на помощь. Хуже всего с распространением недуга пока справляются Италия и Испания.
О борьбе стран с коронавирусом и о том, откуда ждать помощи, свидетельствуют результаты опроса КМИС.
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По мнению украинцев, лучше всего с эпидемией коронавируса справляется Китай, хуже всего – Италия.
Каким странам лучше всего удается бороться с недугом:
- Китаю – 46%;
- Германии – 9%;
- Беларуси – 7%;
- Украине – 6%;
- Южной Корее – 5%.
Каким странам лучше всего удается бороться с коронавирусом / Скриншот с сайта КМИС
Какие страны хуже всего с этим справляются:
- Италия – 47%;
- Испания – 23%;
- Украина – 12%;
- США – 12%
Какие страны хуже всего справляются с распространения коронавируса / Скриншот с сайта КМИС
Украинцы считают, что Китай может помочь другим странам, в том числе и Украине. Однако большинство опрошенных убеждены, что помочь не сможет ни одна организация или страна.
Кто может эффективнее всего помочь Украине:
- Китай – 34% опрошенных;
- ВОЗ – 11%;
- Евросоюз – 105;
- США – 9%;
- Россия – 6%;
- ни одна из стран или организаций не сможет это сделать – 35%.
Кто может помочь Украине / Скриншот с сайта КМИС
Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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