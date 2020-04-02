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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Боротьба з коронавірусом: українці найбільше сподіваються на допомогу Китаю

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      Українці найбільше сподіваються на допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом / ukrinform.ua

      Українці вважають, що найкраще з епідемією коронавірусу бореться Китай. Саме від нього найбільше сподіваються допомоги. Найгірше з поширенням недуги наразі справляються Італія та Іспанія.

      Про боротьбу країн з коронавірусом та те, звідки чекати допомоги, свідчать результати опитування КМІС.

      Читайте також Чого українці бояться більше: коронавірусу чи економічних наслідків карантину – опитування

      На думку українців, найкраще з епідемією коронавірусу справляється Китай, найгірше – Італія.

      Яким країнам найкраще вдається боротися з недугою:

      • Китаю – 46%;
      • Німеччині – 9%;
      • Білорусі – 7%;
      • Україні – 6%;
      • Південній Кореї – 5%.


      Яким країнам найкраще вдається боротися з коронавірусом / Скриншот з сайту КМІС

      Які країни найгірше з цим справляються:

      • Італія – 47%;
      • Іспанія – 23%;
      • Україна – 12%;
      • США – 12%


      Які країни найгірше справляються з поширення коронавірусу / Скриншот з сайту КМІС

      Українці вважають, що Китай може допомогти іншим країнам, зокрема й Україні. Однак більшість опитаних переконані, що допомогти не зможе жодна організація чи країна.

      Хто може найефективніше допомогти Україні:

      • Китай – 34% опитаних;
      • ВООЗ – 11%;
      • Євросоюз – 105;
      • США – 9%;
      • Росія – 6%;
      • жодна з країн чи організації не зможе цього зробити – 35%.


      Хто може допомогти Україні / Скриншот з сайту КМІС

      Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.

       

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Статистика Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини США ВООЗ Китай Соціологічне дослідження Коронавірус в Україні Новини України
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