Боротьба з коронавірусом: українці найбільше сподіваються на допомогу Китаю

Українці вважають, що найкраще з епідемією коронавірусу бореться Китай. Саме від нього найбільше сподіваються допомоги. Найгірше з поширенням недуги наразі справляються Італія та Іспанія.

Про боротьбу країн з коронавірусом та те, звідки чекати допомоги, свідчать результати опитування КМІС.

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На думку українців, найкраще з епідемією коронавірусу справляється Китай, найгірше – Італія.

Яким країнам найкраще вдається боротися з недугою:

Китаю – 46%;

Німеччині – 9%;

Білорусі – 7%;

Україні – 6%;

Південній Кореї – 5%.



Яким країнам найкраще вдається боротися з коронавірусом / Скриншот з сайту КМІС

Які країни найгірше з цим справляються:

Італія – 47%;

Іспанія – 23%;

Україна – 12%;

США – 12%



Які країни найгірше справляються з поширення коронавірусу / Скриншот з сайту КМІС

Українці вважають, що Китай може допомогти іншим країнам, зокрема й Україні. Однак більшість опитаних переконані, що допомогти не зможе жодна організація чи країна.

Хто може найефективніше допомогти Україні:

Китай – 34% опитаних;

ВООЗ – 11%;

Євросоюз – 105;

США – 9%;

Росія – 6%;

жодна з країн чи організації не зможе цього зробити – 35%.



Хто може допомогти Україні / Скриншот з сайту КМІС

Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.

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