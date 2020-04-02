Боротьба з коронавірусом: українці найбільше сподіваються на допомогу Китаю
Українці вважають, що найкраще з епідемією коронавірусу бореться Китай. Саме від нього найбільше сподіваються допомоги. Найгірше з поширенням недуги наразі справляються Італія та Іспанія.
Про боротьбу країн з коронавірусом та те, звідки чекати допомоги, свідчать результати опитування КМІС.
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На думку українців, найкраще з епідемією коронавірусу справляється Китай, найгірше – Італія.
Яким країнам найкраще вдається боротися з недугою:
- Китаю – 46%;
- Німеччині – 9%;
- Білорусі – 7%;
- Україні – 6%;
- Південній Кореї – 5%.
Яким країнам найкраще вдається боротися з коронавірусом / Скриншот з сайту КМІС
Які країни найгірше з цим справляються:
- Італія – 47%;
- Іспанія – 23%;
- Україна – 12%;
- США – 12%
Які країни найгірше справляються з поширення коронавірусу / Скриншот з сайту КМІС
Українці вважають, що Китай може допомогти іншим країнам, зокрема й Україні. Однак більшість опитаних переконані, що допомогти не зможе жодна організація чи країна.
Хто може найефективніше допомогти Україні:
- Китай – 34% опитаних;
- ВООЗ – 11%;
- Євросоюз – 105;
- США – 9%;
- Росія – 6%;
- жодна з країн чи організації не зможе цього зробити – 35%.
Хто може допомогти Україні / Скриншот з сайту КМІС
Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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