Чого українці бояться більше: коронавірусу чи економічних наслідків карантину – опитування

Більшість українців більше турбують економічні наслідки карантинних обмежень, ніж епідемія коронавірусу. Не бояться ані поширення недуги, ані економічної кризи тільки 14% громадян. У більшості українців наразі не виникало проблем з роботою.

Про ставлення українців до поширення коронавірусу у країні та карантину у зв’язку з цим свідчать результати опитування КМІС.

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Чого найбільше бояться українці

43% українців найбільше непокоять економічні наслідки від введення карантинних обмежень;

українців найбільше непокоять економічні наслідки від введення карантинних обмежень; 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні;

більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1 2 місяців.

Чого більше бояться українці / Скриншот зі сайту КМІС

Про складнощі на роботі через карантин

3% опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату;

опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату; 12% респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку;

респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку; 2% – звільнитися через скорочення;

– звільнитися через скорочення; 6% отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати;

отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.



Які проблеми на роботі виникають в українців / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.

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