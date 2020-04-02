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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чого українці бояться більше: коронавірусу чи економічних наслідків карантину – опитування

      - Читать новость на русском
      Українці більше бояться економічних наслідків карантину, ніж коронавірусу / uatv.ua

      Більшість українців більше турбують економічні наслідки карантинних обмежень, ніж епідемія коронавірусу. Не бояться ані поширення недуги, ані економічної кризи тільки 14% громадян. У більшості українців наразі не виникало проблем з роботою.

      Про ставлення українців до поширення коронавірусу у країні та карантину у зв’язку з цим свідчать результати опитування КМІС.

      Зверніть увагу Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження

      Чого найбільше бояться українці

      • 43% українців найбільше непокоять економічні наслідки від введення карантинних обмежень;
      • 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні;
      • 14% не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1 2 місяців.

      Чого більше бояться українці / Скриншот зі сайту КМІС

      Про складнощі на роботі через карантин

      • 3% опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату;
      • 12% респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку;
      • 2% – звільнитися через скорочення;
      • 6% отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати;
      • у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.


      Які проблеми на роботі виникають в українців / Скриншот зі сайту КМІС

      Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Зарплата Коронавірус в Україні Новини України Соціологічне дослідження Статистика Карантин в Україні 2020 Робота
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