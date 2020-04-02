Чего украинцы боятся больше: коронавируса или экономических последствий карантина – опрос
Большинство украинцев больше беспокоят экономические последствия карантинных ограничений, чем эпидемия коронавируса. Не боятся ни распространения недуга, ни экономического кризиса только 14% граждан. У большинства украинцев пока не возникало проблем с работой.
Об отношении украинцев к распространению коронавируса в стране и карантину в связи с этим свидетельствуют результаты опроса КМИС.
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Чего больше всего боятся украинцы
- 43% украинцев больше всего беспокоят экономические последствия от введения карантинных ограничений;
- 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине;
- 14% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1 – 2 месяцев.
Чого більше бояться українці / Скриншот зі сайту КМІС
Про складнощі на роботі через карантин
- 3% опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату;
- 12% респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку;
- 2% – звільнитися через скорочення;
- 6% отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати;
- у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.
Какие проблемы на работе возникают у украинцев / Скриншот с сайта КМИС
Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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