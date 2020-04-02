16:32
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Чего украинцы боятся больше: коронавируса или экономических последствий карантина – опрос

      - Читати новину українською
      Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем коронавируса / uatv.ua

      Большинство украинцев больше беспокоят экономические последствия карантинных ограничений, чем эпидемия коронавируса. Не боятся ни распространения недуга, ни экономического кризиса только 14% граждан. У большинства украинцев пока не возникало проблем с работой.

      Об отношении украинцев к распространению коронавируса в стране и карантину в связи с этим свидетельствуют результаты опроса КМИС.

      Обратите внимание Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование

      Чего больше всего боятся украинцы

      • 43% украинцев больше всего беспокоят экономические последствия от введения карантинных ограничений;
      • 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине;
      • 14% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1 – 2 месяцев.

      Чого більше бояться українці / Скриншот зі сайту КМІС

      Про складнощі на роботі через карантин

      • 3% опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату;
      • 12% респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку;
      • 2% – звільнитися через скорочення;
      • 6% отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати;
      • у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.


      Какие проблемы на работе возникают у украинцев / Скриншот с сайта КМИС

      Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Зарплата Работа Коронавирус в Украине Статистика Социологическое исследование
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
      Лікування 140733
      сегодня , 09:34 Люди верят, что мы все можем погибнуть, – разговор с известным социологом
      Новини України 3301
      сегодня , 10:45 Венедиктова представила своего нового заместителя: им стал Игорь Мустеца из Черновцов
      Новини України 4470
      сегодня , 11:31 В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая
      Новини світу 4063
      сегодня , 11:03 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      Здорове життя 500608
      сегодня , 13:56 Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина
      Новини України 6617
      сегодня , 12:00 Смертельный отдых в Крыму
      Блоги 5478
      сегодня , 11:34 СБУ провела обыск в лаборатории Пальчевского Eurolab
      Новини України 4296
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:01 Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ
      Михайло Макарук
      сегодня , 11:46 Коронавирус и мошенники: как обманывают и куда жаловаться
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук