Чего украинцы боятся больше: коронавируса или экономических последствий карантина – опрос

Большинство украинцев больше беспокоят экономические последствия карантинных ограничений, чем эпидемия коронавируса. Не боятся ни распространения недуга, ни экономического кризиса только 14% граждан. У большинства украинцев пока не возникало проблем с работой.

Об отношении украинцев к распространению коронавируса в стране и карантину в связи с этим свидетельствуют результаты опроса КМИС. Обратите внимание Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование Чего больше всего боятся украинцы 43% украинцев больше всего беспокоят экономические последствия от введения карантинных ограничений;

украинцев больше всего беспокоят экономические последствия от введения карантинных ограничений; 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине;

больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1 – 2 месяцев. Чого більше бояться українці / Скриншот зі сайту КМІС Про складнощі на роботі через карантин 3% опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату;

опитаних зазначили, що їм не виплачують зарплату; 12% респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку;

респондентів запропонували піти в неоплачувану відпустку; 2% – звільнитися через скорочення;

– звільнитися через скорочення; 6% отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати;

отримали пропозиції погодитися на зниження зарплати; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.

Какие проблемы на работе возникают у украинцев / Скриншот с сайта КМИС Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%. Коронавирус в Украине: основное По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.

Умерли 20 человек, выздоровели – 13. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.