Борьба за чистый Днепр: как украинец привлекает внимание к проблемам экологии

Судьбой крупнейшей реки в Украине проникся профессиональный спортсмен Михаил Романишин. Мужчина начал уникальную акцию – плывет по Днепру от границы с Белоруссией до Херсона , чтобы привлечь внимание к загрязнению воды.

Михаил Романишин рассказал, что мусор и пластик видят по всему течению Днепра. Даже небольшой кусок полиэтилена для рыбы – смерть. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в прошлом профессиональный спортсмен, решился на заплыв по Днепру. Это 830 километров от границы с Беларусью до Херсона.

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"Есть царапучие, колючие орехи. Я против них ничего не имею, но говорят, что из-за него цветет вода, река гибнет. Подплывая к Черкассам, посередине между мостами стать по пояс и будешь окружен этим орехом", – рассказал спортсмен Михаил Романишин.



Водяной орех

За 14 дней Михаил с помощником преодолели почти 300 километров. Рассказали, что больше всего мусора и зелени в воде возле городов.

Экологи говорят, что Днепр зарегулированная водохранилищами, а в застойной воде увеличивается количество цианобактерий. Именно они окрашивают воду и забирают из воды кислород, который необходим для живых организмов.



Михаил Романишин

"Это смывы с полей, это смывы гумусных веществ из-за распаханных участков, это использование фосфатосодержащих синтетических моющих средств", – пояснили экологи.Из-за так называемого цветения и засоренности пластиком река все больше теряет свое могущество.

Днепр уже сейчас в состоянии экологической катастрофы. Многие ученые все чаще говорят о том, что рано или поздно мы столкнемся с вопросом спуска водохранилищ,

– добавил эколог Александр Спрягайло.



Река Днепр

В середине сентября пловец планирует добраться до Херсона. Мужчина понимает, что отчаянным заплывом проблему не решить, и надеется, что увидев в каком состоянии самая большая река Украины, люди начнут бережнее относиться к Днепру.



Чем опасен мусор в реках​