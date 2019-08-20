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      Борьба за чистый Днепр: как украинец привлекает внимание к проблемам экологии

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      Судьбой крупнейшей реки в Украине проникся профессиональный спортсмен Михаил Романишин. Мужчина начал уникальную акцию – плывет по Днепру от границы с Белоруссией до Херсона , чтобы привлечь внимание к загрязнению воды.

      Михаил Романишин рассказал, что мусор и пластик видят по всему течению Днепра. Даже небольшой кусок полиэтилена для рыбы – смерть. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в прошлом профессиональный спортсмен, решился на заплыв по Днепру. Это 830 километров от границы с Беларусью до Херсона.

      Читайте также: Акция "Спаси Днепр": нардеп от "Слуги народа" принял участие в экологическом проекте

      "Есть царапучие, колючие орехи. Я против них ничего не имею, но говорят, что из-за него цветет вода, река гибнет. Подплывая к Черкассам, посередине между мостами стать по пояс и будешь окружен этим орехом", – рассказал спортсмен Михаил Романишин.

      Водяний горіх
      Водяной орех

      За 14 дней Михаил с помощником преодолели почти 300 километров. Рассказали, что больше всего мусора и зелени в воде возле городов.

      Экологи говорят, что Днепр зарегулированная водохранилищами, а в застойной воде увеличивается количество цианобактерий. Именно они окрашивают воду и забирают из воды кислород, который необходим для живых организмов.

      Михайло Романішин
      Михаил Романишин

      "Это смывы с полей, это смывы гумусных веществ из-за распаханных участков, это использование фосфатосодержащих синтетических моющих средств", – пояснили экологи.Из-за так называемого цветения и засоренности пластиком река все больше теряет свое могущество.

      Днепр уже сейчас в состоянии экологической катастрофы. Многие ученые все чаще говорят о том, что рано или поздно мы столкнемся с вопросом спуска водохранилищ,
      – добавил эколог Александр Спрягайло.

      Ріка Дніпро
      Река Днепр

      В середине сентября пловец планирует добраться до Херсона. Мужчина понимает, что отчаянным заплывом проблему не решить, и надеется, что увидев в каком состоянии самая большая река Украины, люди начнут бережнее относиться к Днепру.

      Чим небезпечне сміття у річках
      Чем опасен мусор в реках​

       

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      Теги: Новости Украины Экология
      Источник: 24 канал
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