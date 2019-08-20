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      Боротьба за чисте Дніпро: як українець привертає увагу до проблем екології

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      Долею найбільшої річки в Україні перейнявся професійний спортсмен Михайло Романішин. Чоловік започаткував унікальну акцію – пливе Дніпром від кордону з Білоруссю до Херсона щоби привернути увагу до забруднення води.

      Михайло Романішин розповів, що сміття та пластик бачать по всій течії Дніпра. Навіть невеликий кусок поліетилену для риби – смерть. Аби привернути увагу до проблеми в минулому професійний спортсмен, наважився на заплив Дніпром. Це 830 кілометрів від кордону з Білоруссю до Херсона.

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      "Є царапучі, колючі горіхи. Я проти них нічого не маю, але кажуть, що через неї цвіте вода, ріка гине. Підпливаючи до Черкас, посередині між мостами стати по пояс і будеш оточений цим горіхом", – спортсмен Михайло Романішин.

      Водяний горіх
      Водяний горіх

      За 14 днів Михайло з помічником подолали майже 300 кілометрів. Розповіли, що найбільше сміття та зелені у воді біля міст.

      Екологи кажуть, що Дніпро зарегульоване водосховищами, а в застійній воді збільшується кількість ціанобактерій. Саме вони забарвлюють воду та забирають із води кисень, який необхідний для живих організмів.

      Михайло Романішин
      Михайло Романішин

      "Це змиви із полів, це змиви гумусних речовин із-за розораних ділянок, це використання фосфатовмісних синтетичних миючих засобів", – пояснили екологи. Через так зване цвітіння та засміченість пластиком річка все більше втрачає свою могутність.

      Дніпро уже зараз у стані екологічної катастрофи. Багато хто із науковців все частіше говорить про те, що рано чи пізно ми стикнемось із питанням спуску водосховищ,
      – додав еколог Олександр Спрягайло.

      Ріка Дніпро
      Ріка Дніпро

      В середині вересня плавець планує дістатися Херсона. Чоловік розуміє, що відчайдушним запливом проблему не вирішити та сподівається, що побачивши в якому стані найбільша річка України люди почнуть дбайливіше ставитися до Дніпра.

      Чим небезпечне сміття у річках
      Чим небезпечне сміття у річках

       

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      Теги: Новини України Екологія
      Джерело: 24 канал
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