Боротьба за чисте Дніпро: як українець привертає увагу до проблем екології

Долею найбільшої річки в Україні перейнявся професійний спортсмен Михайло Романішин. Чоловік започаткував унікальну акцію – пливе Дніпром від кордону з Білоруссю до Херсона щоби привернути увагу до забруднення води.

Михайло Романішин розповів, що сміття та пластик бачать по всій течії Дніпра. Навіть невеликий кусок поліетилену для риби – смерть. Аби привернути увагу до проблеми в минулому професійний спортсмен, наважився на заплив Дніпром. Це 830 кілометрів від кордону з Білоруссю до Херсона.

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"Є царапучі, колючі горіхи. Я проти них нічого не маю, але кажуть, що через неї цвіте вода, ріка гине. Підпливаючи до Черкас, посередині між мостами стати по пояс і будеш оточений цим горіхом", – спортсмен Михайло Романішин.



Водяний горіх

За 14 днів Михайло з помічником подолали майже 300 кілометрів. Розповіли, що найбільше сміття та зелені у воді біля міст.

Екологи кажуть, що Дніпро зарегульоване водосховищами, а в застійній воді збільшується кількість ціанобактерій. Саме вони забарвлюють воду та забирають із води кисень, який необхідний для живих організмів.



Михайло Романішин

"Це змиви із полів, це змиви гумусних речовин із-за розораних ділянок, це використання фосфатовмісних синтетичних миючих засобів", – пояснили екологи. Через так зване цвітіння та засміченість пластиком річка все більше втрачає свою могутність.

Дніпро уже зараз у стані екологічної катастрофи. Багато хто із науковців все частіше говорить про те, що рано чи пізно ми стикнемось із питанням спуску водосховищ,

– додав еколог Олександр Спрягайло.



Ріка Дніпро

В середині вересня плавець планує дістатися Херсона. Чоловік розуміє, що відчайдушним запливом проблему не вирішити та сподівається, що побачивши в якому стані найбільша річка України люди почнуть дбайливіше ставитися до Дніпра.



Чим небезпечне сміття у річках