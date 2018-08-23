Борьба за независимость: нацгвардейцы показали фильм о настоящих реалиях войны

Национальная гвардия Украины презентовала документальный ролик "Борьба за независимость", который показывает истории гвардейцев, участвовавших в войне на Донбассе с самого начала российской агрессии.

В частности, в видео рассказаны истории военнослужащих, которые участвовали в боях за Широкино и Дебальцево, и врачей, которые помогали спасать жизни военнослужащих.

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Также сообщается, что с начала вооруженного конфликта в рядах Национальной гвардии погибли 215 бойцов, еще 809 – получили ранения. 15 гвардейцев числятся в списках пропавших без вести.

Кроме того, трое военнослужащих были удостоены звания Героя Украины, 1338 гвардейцев – награждены государственными наградами, а 16 252 – ведомственными знаками.

К слову, ранее сообщалось, что Национальная гвардия Украины выпустила серию социальных роликов, в которых показана ежедневная работа гвардейцев.