Боротьба за незалежність: нацгвардійці показали фільм про справжні реалії війни

Національна гвардія України презентувала документальний ролик "Боротьба за Незалежність", що показує історії гвардійців, які брали участь у війні на Донбасі від самого початку російської агресії.

Національна гвардія України презентувала документальний ролик "Боротьба за Незалежність", що показує історії гвардійців, які брали участь у війні на Донбасі від самого початку російської агресії.

Читайте також спецпроект сайту 24 каналу: Історія окупації і звільнення Донбасу: розповідь добровольця

Зокрема, у відео розказані історії військовослужбовців, які брали участь у боях за Широкіне та Дебальцево, та лікарі, які допомогали рятувати життя військовослужбовців.

Також повідомляється, що від початку збройного конфлікту у лавах Національної гвардії загинули 215 бійців, ще 809 – отримали поранення. 15 гвардійців значаться у списках зниклих без вісти.

Крім того, три військовослужбовці були удостоєні звання Героя України, 1338 гвардійців – нагороджені державними нагородами, а 16252 – відомчими знаками.

До слова, раніше повідмлялось, що Національна гвардія України випустила серію соціальних роликів, у яких показана щоденна робота гвардійців.