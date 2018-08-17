"Підтримка – це крок у майбутнє": у Нацгвардії зняли серію зворушливих роликів

Національна гвардія України випустила серію соціальних роликів, у яких показана щоденна робота гвардійців.

Як розповіли сайту 24 каналу у прес-службі Нацгвардії України, ролики під умовною назвою "Підтримка – це крок у майбутнє. Національна гвардія України", були зняті спільно із міністерством інформаційної політики. До зйомки у відео залучались військовослужбовці із лав НГУ.

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Ролики, як зазначили у прес-службі, спрямовані на створення позитивного іміджу військовослужбовців та поширення інформації щодо проходження військової служби в Україні.

Соціальний ролик про Нацгвардію: дивіться відео

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Національна поліція України готова протидіяти будь-яким можливим провокаціям під час святкування Дня незалежності України 24 серпня і підготовки до нього. До забезпечення правопорядку будуть задіяні і військовослужбовці Національної гвардії.