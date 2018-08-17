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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

"Поддержка – это шаг в будущее": в Нацгвардии сняли серию трогательных роликов

20 Читати новину українською
Национальная гвардия
Национальная гвардия / 24 канал

Национальная гвардия Украины выпустила серию социальных роликов, в которых показана ежедневная работа гвардейцев.

Как рассказали сайту 24 канала в пресс-службе Нацгвардии Украины, ролики под условным названием "Поддержка –  это шаг в будущее. Национальная гвардия Украины", были сняты совместно с Министерством информационной политики. К съемке в видео привлекались военнослужащие из рядов НГУ.

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Ролики, как отметили в пресс-службе, направлены на создание положительного имиджа военнослужащих и распространение информации о прохождении военной службы в Украине.

Социальный ролик о Нацгвардии: смотрите видео

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Национальная полиция Украины готова противодействовать любым возможным провокациям во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и подготовки к нему. К обеспечению правопорядка будут задействованы и военнослужащие Национальной гвардии.

Теги: Новости политики Новости Украины Нацгвардія
Источник: 24 канал
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