Снайпер батальона "Донбасс": Invictus Games я променял на Авдеевку

История бойца Национальной гвардии, который помог Украине развить идею спортивной реабилитации ветеранов и долго помогал другим, а сейчас сам нуждается в помощи.

Ветеран Антитеррористической операции, боец Национальной гвардии Дмитрий Фесенко – человек явно не привыкший сдаваться или отклоняться от курса на победу. Например, из госпиталя, в котором он оказался после серьезного ранения, Дмитрий сбежал, чтобы принять участие в отборе на престижный в США марафон Морской пехоты. После которого он и занялся развитием темы спортивной реабилитации раненых военных в нашей стране.

Сейчас врачи диагностировали у него множественную миелому (рак костного мозга), но уверяют, что шансы на выздоровление у Дмитрия есть – важно лечение.

В интервью 24 каналу Фесенко рассказал, как спортивные соревнования помогают ветеранам поверить в себя, и объяснил, почему этот мир – безумно шикарен.

Вы начинали службу в батальоне "Донбасс"?

Да. Пришел я в батальон летом 2015 года. С того времени и находился там, все время передвигался с основой батальона по разным пунктам постоянной дислокации.

Изначально в 2015 году я был разведчиком-санитаром, потом переквалифицировался на снайпера…

Разведчик-санитар? Это как?

Это такая специальность есть. Мало того, что ты – разведчик, да еще и в группе, с которой ты идешь, твой долг – оказывать помощь раненым, если что-то случиться. Но в тот период ход событий на фронте менялся так, что воевать давали уже только специалистам узких профилей. Поэтому мы быстро изменили профиль, переучились на снайперов. Сделали отдельный взвод специального назначения в батальоне, снайперский взвод.

Вот так я с 2016 года как уехал снайпером, так и остался. Мы постоянно выполняем сведенные задачи с Силами специальных операций, они нас приглашают, и мы катаемся по всей линии фронта, помогаем бойцам ССО, бойцам ВСУ. Собственно, помогаем всем с различными задачами, помогаем справляться с ротациями, чтобы люди не переживали и чувствовали себя прикрытыми. Мы были по всей линии фронта, много работали, выезды у нас были почти постоянно. Чем занимались – афишировать не буду, так как деятельность у нас закрытого типа.

С женой Вы тоже познакомились в батальоне "Донбасс"?

Да. Она пришла в батальон чуть позже, чем я, но я больше трех месяцев служил неоформленным. Мы одновременно оформлялись официально. Ну, и вот так получилось.

Я правильно понимаю, что после получения ранения Вам на месте не сиделось и Вы пошли бежать марафон?

Я бы сказал, что тогда стал все совмещать параллельно. После получения ранения у меня было огромное количество выездов по работе. Я перестал ездить только где-то в марте-апреле этого года. Когда уже начал готовиться к Invictus Games, к марш-броску в Шотландии, то от боевой деятельности немножко отошел. Начал защищать честь Украины в других странах, скажем так. Но на отбор на 41-й марафон Морской пехоты в США в 2016 году я действительно сбежал из госпиталя с открытой раной. Приехал в Киев и пробежал отбор.

На Invictus Games по каким направлениям отбирались?

На Invictus Games я дважды отбирался. Правда, один раз не доехал. Честно скажу: тогда Invictus Games променял на Авдеевку. Мне было интереснее съездить поработать, а не посоревноваться.

На Invictus Games в основном плавал, бегал и стрелял из лука. Вот, на крайнем отборе проплыл хорошо, но немножко не дотянул до призовой группы. Хотя, поскольку оказалось, что на тот момент я плыл без трех ребер, уже с деструкциями костей и черепа, и таза, и позвонков, думаю, мне простительно. Зато когда был марш-бросок в Шотландии на 90 км – там я сделал всех!

В каком из этих мероприятий Вам было интереснее всего участвовать?

Везде! Я, наверное, просто ментально очень открыт ко впитыванию информации отовсюду, поэтому мне интересно везде – и в Вашингтоне, и в Шотландии, и в Грузии. Я везде впитываю все, что могу, и на все смотрю с открытым ртом. Мир же безумно шикарен!

Вы когда-то еще говорили на встрече с Президентом, что Украине тоже было бы неплохо перенять опыт проведения таких мероприятий…

Мы же вообще привезли в Украину эту тему и считаемся, в некотором смысле, родоначальниками спортивно-реабилитационного ветеранского движения. Нас было четыре таких босяка (бойцы АТО Дмитрий Фесенко, Павел Степанов, Вадим Мазниченко и Вадим Свириденко, – ред.), которые хорошо показали себя на марафоне Морской пехоты в США. Мы вернулись домой, нас пригласил Президент, мы с ним пообщались. Вот как раз тогда я сделал спич о том, что Вадима Свириденко нужно назначить уполномоченным Президента по вопросам реабилитации участников АТО. Эту идею поддержали, и она была почти тут же реализована.

Мотивировал я тем, что мы привезли много информации, что есть люди, которые готовы делиться знаниями и навыками, умениями, технологиями, рассказывать про какие-то нюансы назначений и реабилитаций, о которых в Украине тогда никто не знал.

Сейчас – уже знают?

Да. Перемены в этом направлении уже есть, пусть они еще не имеют массового национального характера. Но уже есть много проектов и начинаний, проводится много мероприятий ветеранских уже в международном формате. Хотим вовлечь в это движение всех.

К сожалению, у нас очень недоверчивые люди и очень тяжелые на подъем, особенно те, которые получили серьезные травмы. Многие из них сами в себя не верят, не верят в то, что они могут приехать, пройти отбор и поехать на соревнования посмотреть мир. Вот мы сейчас занимаемся, скажем так, раскачкой этого движения, чтобы оно стало модным.

Есть люди, которым такие программы по реабилитациям помогли изменить жизнь?

Тот же Вадим Свириденко, Вадим Мазниченко, Паша Мамонтов, Юра Дмитренко. Я, в конце концов. Еще несколько сотен активных ветеранов.

Тут не нужно делать глубокую аналитику. Делаете срез по людям, которые отбираются на Игры героев, марафон Морской пехоты, марш-броски и подобные спортивно-реабилитационные проекты – это уже самомотивированные люди, которые понимают что и зачем им нужно. Они уже вкусили прелести жизни, увидели цель, поверили в себя и поняли, зачем им нужно это движение.

На данный момент семья Дмитрия смогла собрать деньги на первый курс химиотерапии, но в дальнейшем нуждается в помощи для реализации лечения.

Помочь бойцу, который стремится одолеть недуг, можно по реквизитам "Приватбанка":

5168 7573 6663 7215 (Фесенко Олена Григорівна)

5168 7427 0622 8040 (Цимбал Вікторія Валеріївна)