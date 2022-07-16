Декларация была первым документом после многих лет, утвердившим право нашего народа жить самостоятельно и демократически. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении, передает 24 канал.

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Конкретные пункты декларации отражали реалии того времени, а также надежды, господствовавшие в нашем обществе.

Боремся за то, что провозглашает Декларация

По словам Зеленского, 32 года спустя, после 8 лет войны на Донбассе, и в 143 день полномасштабной войны с россией может казаться, что текст Декларации мог быть несколько иным. В частности, с точки зрения безопасности. Правда, президент признал, что в то время и этот текст был революционным.

Декларация возродила традицию украинского создания государства. Именно на ее основе впоследствии приняли Акт провозглашения Независимости Украины.

Глава государства добавил, когда наш народ воюет за независимость, мы правы во всех смыслах этого слова: исторически, политически, культурно и, что очень важно, юридически.

На этом основана уверенность нашего народа в победе. Украина выстояла под жестокими ударами россии. Нам уже удалось освободить часть оккупированных территорий. Постепенно освободим и другие районы,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, "выполняя волю украинского народа", одобрил Декларацию о государственном суверенитете Украины.

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