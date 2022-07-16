Декларація була першим документом після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно та демократично. Про це Зеленський сказав у традиційному вечірньому зверненні, інформує 24 канал.

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Конкретні пункти декларації відображали реалії того часу, а також надії, які панували у нашому суспільстві.

Боремось за те, що проголошує Декларація

За словами Зеленського, 32 роки потому, після 8 років війни на Донбасі, та у 143 день повномасштабної війни з росією може здаватись, що текст Декларації міг бути трохи іншим. Зокрема, з безпекового погляду. Щоправда, президент визнав, на той час і цей текст був революційним.

Декларація відродила традицію українського державотворення. Саме на її основі згодом прийняли Акт проголошення Незалежності України.

Глава держави додав, коли наш народ воює за незалежність, ми праві в усіх сенсах цього слова: історично, політично, культурно і, що дуже важливо, юридично.

На цьому базується впевненість нашого народу у перемозі. Україна вистояла під жорстокими ударами росії. Нам вже вдалось звільнити частину окупованих територій. Поступово звільнимо й інші райони,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР, "виконуючи волю українського народу", схвалила Декларацію про державний суверенітет України.

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