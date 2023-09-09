Борис Чубин погиб 30 августа 2023 года под Авдеевкой при выполнении боевого задания. Герою навсегда осталось 24 года.

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Спас не одну жизнь

Мама Героя Татьяна Чубина рассказала, что Борис никогда не прятался за спинами собратьев – всегда шел в бой первым. Она вспоминает, что ее сын всегда взвешенно принимал решение, зная, что от этого зависит не только его жизнь, но и товарищей на фронте.

Он ходил сам со своими боевыми группами и ночью и днем, и он никогда не стоял ни за чьей спиной. И он первым уходил. Иногда координировал "воздух – земля". И это эмоционально было для него столь сложно. Он говорил: "Утомительно, для меня потому, что от меня, от моего решения зависит каждая жизнь", – рассказала Татьяна.

Герой встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. Перед этим он окончил Киевский национальный университет и отказался от учебы за границей. Татьяна Чубина вспоминает, что всегда задавала ему вопрос: "Почему ты? Почему, имея такое блестящее образование, имея такие большие горизонты, ты пошел в окоп солдатом воевать?". На что Борис всегда отвечал, что современное поколение оказалось смелее нескольких других, которые жили до нас в Украине.

"Но теперь мы с оружием в руках защищаем вас, чтобы вы могли спокойно жить, растить детей и строить свою мирную жизнь", – вспоминает ответ сына.

На задании Борис Чубин был не один, а вместе с товарищем с позывным "Хулиганом". Он один из немногих, кто выжил после прилета под Авдеевкой. "Хулиган" рассказал, что за 15 минут до того, как случился удар "Искандером", он уехал. Это спасло ему жизнь.

"Через его руки проходили почти 80% мобилизованных ребят, ничего не понимавших вообще на войне, которых он готовил к каждому бою. Боря поднимал их с колен, и давал им возможность идти в бой. Вы даже не понимаете сколько он жизней спас", – рассказал "Хулиган" о Герое.

Церемония прощания с Борисом Чубиным / Фото "Суспильне"

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя

"Был бы украинским Стивом Джобсом"

Провести в последний путь Бориса пришла и школьная учительница Ирина Бугера. Она вспомнила, что в школе он был озорником, но в то же время очень талантливым и умным ребенком. Борис всегда находил ответ на любой вопрос.

"Когда в начале первого класса у детей брали интервью, кем ты хочешь стать, то он сказал, что он хочет быть президентом. Это его мечта была, но потом он хотел баллотироваться в Раду, когда он был уже взрослым и бороться с коррупцией. , но он боролся на другом фронте", – рассказала школьная учительница.

Друг Героя Тимур Федюк называет Бориса Чубина украинским Стивом Джобсом, ведь с подросткового возраста он создавал разные приборы и приложения, которые помогали людям.

В его гражданской жизни, он был изобретателем, он изобрел устройство для помощи людям с недостатками зрения и слуха, и если бы не война, он был бы, пожалуй, украинским Стивом Джобсом,

– вспоминает защитника его друг.

К слову, Борис Чубин знал несколько языков – свободно владел английским, немецким и китайским. В подростковом возрасте он начал создавать приборы для слабовидящих. Да, он изобрел прибор iHelp, который помогал незрячем беспрепятственно перемещаться по городу. Также Борис разработал приложение для смартфонов Garden Club. Он помогал садоводам ориентироваться, как и когда необходимо высаживать разные растения.

Герой также разработал специальную социальную сеть для незрячих и слабовидящих. За эту разработку Борис Чубин стал победителем во всеукраинском конкурсе "Инновационный прорыв-2013".