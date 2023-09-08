В последний путь Героя провожали под звуки пожарных сирен. Руслана Кошевого похоронят на Берковецком кладбище.

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Первый пожарный, погибший во время вторжения

Руслан Кошевой был начальником Государственной пожарно-спасательной части №30, базирующейся на аэродроме "Антонов" в Гостомеле. История его гибели крайне трагична. В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские оккупанты предприняли попытку захватить аэропорт "Антонов". Руслан Кошевой, пытаясь спасти свой личный состав и пожарную технику, попал под обстрел. Герой получил очень тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Почтить память Героя пришло руководство ГСЧС, коллеги, друзья и родные. Исполняющий обязанности главы ГСЧС Владимир Демчук подчеркнул, что Руслан отдал самое ценное в этой кровопролитной войне – жизнь.

Руслан был первым спасателем, погибшим в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Он отдал самое ценное – жизнь, пытаясь спасти своих коллег. Мы не имеем права забыть его подвиг. Наш долг – поддерживать семью героя, ведь это наша общая потеря. Мы платим очень высокую цену за нашу свободу. И я благодарю каждого, кто сегодня работает ради нашей Победы,

– сказал Демчук.

Справка. По словам Владимира Демчука, с начала полномасштабного вторжения погибли 80 пожарных.

Похоронить Героя не удавалось более 1,5 года. Поначалу оккупанты не разрешали забрать погибшего, а после деоккупации тело долго не могли найти. Только теперь Руслану Кошевому удалось достойно похоронить. Посмертно Герой получил звание полковника службы гражданской защиты и награжден орденом "За мужество" III степени.

Церемония прощания с Русланом Кошевым / Фото ГСЧС Украины

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