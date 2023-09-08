В останню путь Героя проводжали під звуки пожежних сирен. Руслана Кошового поховають на Берковецькому кладовищі.

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Перший пожежник, який загинув під час вторгнення

Руслан Кошовий був начальником Державної пожежно-рятувальної частини № 30, яка базується на аеродромі "Антонов" у Гостомелі. Історія його загибелі вкрай трагічна. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські окупанти здійснили спробу захопити аеропорт "Антонов". Руслан Кошовий, намагаючись врятувати свій особовий склад та пожежну техніку, потрапив під обстріл. Герой отримав дуже важкі поранення, несумісні з життям.

Вшанувати пам'ять Героя прийшло керівництво ДСНС, колеги, друзі та рідні. Виконувач обов'язків голови ДСНС Володимир Демчук підкреслив, що Руслан віддав найцінніше у цій кровопролитній війні – життя.

Руслан був першим рятувальником, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він віддав найцінніше – життя, намагаючись врятували своїх колег. Ми не маємо права забути його подвиг. Наш обов'язок – підтримувати родину героя, адже це наша спільна втрата. Ми платимо вкрай високу ціну за нашу свободу. І я дякую кожному, хто сьогодні працює заради нашої Перемоги,

– сказав Демчук.

Довідка. За словами Володимира Демчука, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 80 пожежників.

Поховати Героя не вдавалося більше ніж 1,5 року. Спочатку окупанти не дозволяли забрати загиблого, а після деокупації тіло довго не могли знайти. Лише тепер Руслана Кошового вдалося гідно поховати. Посмертно Герой отримав звання полковника служби цивільного захисту та нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Церемонія прощання з Русланом Кошовим / Фото ДСНС України

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та сім'ї Героя

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