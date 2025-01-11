Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бориса Джонсона в интервью Delfi.

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Джонсон обозвал Путина

Британский экс-премьер отметил, то, что делает Путин, – архаично и варварски. Кремлевский диктатор должен понимать, что Эстония, Латвия, Литва, – ни одна из этих стран не является частью Российской империи.

И то же самое касается Украины. Все кончено. Конец! Больше нет империи, Владимир, ты йо****й идиот!

– подчеркнул Борис Джонсон.

Также он попросил прощения у ведущего за ругань, одновременно подчеркнул, так оно и есть.

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Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Запад должен быть гораздо более решительным. Отметил, партнеры не решат проблему Украины без гарантий статьи 5 или долгосрочного членства в НАТО.

"Мы можем найти краткосрочные решения, временные решения, но целью должно оставаться НАТО", – подчеркнул бывший премьер Великобритании.