Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бориса Джонсона в интервью Delfi.
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Джонсон обозвал Путина
Британский экс-премьер отметил, то, что делает Путин, – архаично и варварски. Кремлевский диктатор должен понимать, что Эстония, Латвия, Литва, – ни одна из этих стран не является частью Российской империи.
И то же самое касается Украины. Все кончено. Конец! Больше нет империи, Владимир, ты йо****й идиот!
– подчеркнул Борис Джонсон.
Также он попросил прощения у ведущего за ругань, одновременно подчеркнул, так оно и есть.
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Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Запад должен быть гораздо более решительным. Отметил, партнеры не решат проблему Украины без гарантий статьи 5 или долгосрочного членства в НАТО.
"Мы можем найти краткосрочные решения, временные решения, но целью должно оставаться НАТО", – подчеркнул бывший премьер Великобритании.