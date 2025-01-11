Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бориса Джонсона в інтерв'ю Delfi.

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Джонсон обізвав Путіна

Британський експрем'єр наголосив, те, що робить Путін, – архаїчно і варварськи. Кремлівський диктатор повинен розуміти, що Естонія, Латвія, Литва, — жодна з цих країн не є частиною Російської імперії.

І те ж саме стосується України. Все скінчено. Кінець! Більше немає імперії, Володимире, ти йо****й ідіот!

– підкреслив Борис Джонсон.

Також він попросив вибачення у ведучого за лайку, водночас наголосив, так воно і є.

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Окрім того, Джонсон підкреслив, що Захід повинен бути набагато рішучішим. Зазначив, партнери не розв'яжуть проблему України без гарантій Статті 5 або довгострокового членства в НАТО.

"Ми можемо знайти короткострокові рішення, тимчасові рішення, але метою має залишатися НАТО", – наголосив колишній прем'єр Великої Британії.