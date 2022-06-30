Все знали, что Украины в НАТО в ближайшее время не будет, – Джонсон разнес "причину" нападения России
Российский диктатор Владимир Путин 24 февраля объявил так называемую "спецоперацию", начав войну против Украины. В Кремле оправдывают войну тем, что Украина якобы вступала в НАТО. Но нарратив российских пропагандистов опроверг британский премьер Борис Джонсон.
Джонсон заявил, что в России знали, что Украина не вступит в НАТО
Борис Джонсон на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что военное вторжение россиян в Украину объединило Запад против России. В то же время, он высмеял позицию Кремля о том, что причиной войны стало сближение Украины и НАТО.
К слову Россия должна прекратить войну в Украине и полностью вывести оттуда свои войска, – генсек НАТО
Глава британского правительства подчеркнул, что до 24 февраля не было вероятности, что Украина в ближайшее время присоединится к НАТО. Джонсон заявил, что все об этом знали, в том числе и Путин.
Это было совсем мифически,
– добавил премьер Великобритании.
Но российские пропагандисты извратили даже это заявление Джонсона. Они сделали акцент на том, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем якобы невозможно и забыли добавить, что Джонсон говорил о причине нападения России на Украину.
Путин получил расширение НАТО
Лидер Великобритании заявил, что Путин так боялся, что в НАТО вступит одна Украина, что из-за военной агрессии получил расширение Альянса сразу на две страны.
Речь идет о Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время официально вступят в НАТО. Джонсон обратил внимание на то, что российская агрессия заставила Швецию и Финляндию отказаться от исторической политики военного нейтралитета.
Следует добавить, что страны НАТО помогают Украине оружием, поэтому ВСУ быстро переходят на западное вооружение. В ходе саммита в Мадриде генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Украине перейти на современное оружие. Он отметил, что у стран Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.
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