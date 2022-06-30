Все знали, что Украины в НАТО в ближайшее время не будет, – Джонсон разнес "причину" нападения России

Российский диктатор Владимир Путин 24 февраля объявил так называемую "спецоперацию", начав войну против Украины. В Кремле оправдывают войну тем, что Украина якобы вступала в НАТО. Но нарратив российских пропагандистов опроверг британский премьер Борис Джонсон.

Джонсон заявил, что в России знали, что Украина не вступит в НАТО

Борис Джонсон на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что военное вторжение россиян в Украину объединило Запад против России. В то же время, он высмеял позицию Кремля о том, что причиной войны стало сближение Украины и НАТО.

К слову Россия должна прекратить войну в Украине и полностью вывести оттуда свои войска, – генсек НАТО

Глава британского правительства подчеркнул, что до 24 февраля не было вероятности, что Украина в ближайшее время присоединится к НАТО. Джонсон заявил, что все об этом знали, в том числе и Путин.

Это было совсем мифически,

– добавил премьер Великобритании.

. Быстрое вступление Украины в НАТО не было возможно по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что Вооруженные Силы Украины и страны Альянса имеют разные типы вооружения, поэтому Украина должна адаптироваться к натовскому оружию. Также для вступления Киеву пришлось бы провести ряд реформ, на которые нужно время.

Но российские пропагандисты извратили даже это заявление Джонсона. Они сделали акцент на том, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем якобы невозможно и забыли добавить, что Джонсон говорил о причине нападения России на Украину.

Путин получил расширение НАТО

Лидер Великобритании заявил, что Путин так боялся, что в НАТО вступит одна Украина, что из-за военной агрессии получил расширение Альянса сразу на две страны.

Речь идет о Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время официально вступят в НАТО. Джонсон обратил внимание на то, что российская агрессия заставила Швецию и Финляндию отказаться от исторической политики военного нейтралитета.

Следует добавить, что страны НАТО помогают Украине оружием, поэтому ВСУ быстро переходят на западное вооружение. В ходе саммита в Мадриде генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Украине перейти на современное оружие. Он отметил, что у стран Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.

Ранее – Джонсон высмеял Путина: смотрите видео