По словам Джонсона, именно коллективная неопределенность НАТО, которая продолжалась достаточно долго, стала роковой. За это время Владимир Путин успел подумать: "ну ладно они несерьезно".

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Существует глубокая институциональная вина НАТО. Потому что если бы Альянс выполнил то, о чем говорил и действительно поставил украинцев на правильный путь к членству, есть аргумент, что Путин не сделал бы того, что он сделал.

подчеркнул Джонсон.

Политик заметил, что демократия отступает, а автократия получает свое. Джонсон выразил надежду, что вторжение России в Украину станет концом этого. Что Запад наконец-то скажет Путину: "это все мы кладем тебя обратно в коробку".

НАТО должно готовиться к атакам России

В The Times подчеркнули, что в НАТО должны готовиться к ракетным атакам России по всей территории НАТО. В частности говорится об ударах по объектам, расположенным в глубоком тылу Альянса. Именно поэтому странам Европы следует готовиться. В частности, упростить бюрократические процедуры. Кроме того, государствам рекомендуют разрешить друг другу использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.