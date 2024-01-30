За словами Джонсона, саме колективна невизначеність НАТО, яка тривала достатньо довго, стала фатальною. За цей час Володимир Путін встиг подумати: "ну добре, вони несерйозно".

Зверніть увагу Росія планує вести війну ще щонайменше 3 – 4 роки, – The Telegraph

Існує глибока інституційна провина НАТО. Тому що, якби Альянс виконав те, про що говорив, і дійсно поставив українців на правильний шлях до членства, є аргумент, що Путін не зробив би того, що він зробив,

– наголосив Джонсон.

Політик зауважив, що демократія відступає, а автократія отримує своє. Джонсон висловив сподівання, що вторгнення Росії в Україну стане кінцем цього. Що Захід нарешті скаже Путіну: "це все, ми кладемо тебе назад у коробку".

НАТО має готуватись до атак Росії

У The Times наголосили, що НАТО має готуватися до ракетних атак Росії по всій території НАТО. Зокрема, мовиться про удари по об'єктах, розташованих у глибокому тилу Альянсу. Саме тому країнам Європи варто готуватися. Зокрема, спростити бюрократичні процедури. Окрім того, державам рекомендують дозволити одна одній використовувати військову техніку та спорядження одна одної у період кризи.