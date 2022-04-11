Украинцы шутили и над тем, что политика тайно доставили из Польши Укрзализныцей. Подборку мемов о Борисе Джонсоне собрал 24 канала.

Заметьте В Великобритании назвали визит Джонсона в Киев "выдающимся моментом"

Украинцы искренне радуются визиту Джонсона и шутят об этом

Бориса Джонсона действительно доставил в Киев наш поезд "Укрзализныци". После этого премьер-министр Великобритании поблагодарил украинских железнодорожников за их труд. Глава британского правительства отметил и то, что у нас работников Укрзализныци называют "железными людьми".

Я слышал, что вас здесь называют "железными людьми". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной профессией, но вместе с тем отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии,

– заявил Джонсон.



Шутят, что Джонсон путешествовал с Веркой Сердючкой / Фото Андрея Грищука​



Украинцы шутят, что Борис Джонсон на самом деле "Джонсонюк"​ / Фото Memagram



Джонсона сравнивают с родным дядей Президента Украины / Фото Olena Shiyan



Смеются, что Джонсон "прикольный киевлянин" / Фото "УП"



Британцы оказались близки к Украине​ / Фото Memagram

Во время визита в Киев Борис Джонсон пообещал, что Британия готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области. Более того, политик анонсировал новый пакет помощи Украине.



Шутят, мол, Джонсон приехал вместо королевы Елизаветы II​ / Фото Oleksiy Atroshchenko



Борис Джонсон стал для украинцев чуть ли не земляком / Фото Владимир Попов

Украинцы считают Бориса Джонсона идеальным мужчиной: смотрите видео

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