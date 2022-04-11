Українці жартували й над тим, що політика таємно доправили з Польщі Укрзалізницею. Підбірку мемів про Бориса Джонсона зібрав 24 канал.

Зауважте У Великій Британії назвали візит Джонсона до Києва "видатним моментом"

Українці щиро радіють візиту Джонсона та жартують про це

Бориса Джонсона справді доправила у Київ наш потяг Укрзалізниці. Після цього прем'єр-міністр Великої Британії подякував українським залізничникам за їхню працю. Глава британського уряду відзначив і те, що в нас працівників Укрзалізниці називають "залізними людьми".

Я чув, що вас тут називають "залізними людьми". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною професією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії,

– заявив Джонсон.

Жартують, що Джонсон подорожував з Веркою Сердючкою / Фото Андрія Грищука



Українці жартують, що Борис Джонсон є насправді "Джонсонюком" / Фото Memagram



Джонсона порівнюють з рідним дядьком Президента України / Фото Olena Shiyan



Сміються, що Джонсон "прикольний киянин" / Фото "УП"



Британці виявились близькими до України / Фото Memagram

До речі, під час візиту в Київ Борис Джонсон пообіцяв, що Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області. Ба більше, політик анонсував новий пакет допомоги Україні.



Жартують, мовляв, Джонсон приїхав замість королеви Єлизавети ІІ / Фото Oleksiy Atroshchenko



Борис Джонсон став для українців ледь не земляком / Фото Володимир Попов

Українці вважають Бориса Джонсона ідеальним чоловіком: дивіться відео ellemy20

Націю, яка, попри всі трагедії та жахіття війни, продовжує жартувати – ніхто й ніколи не здолає. З нами увесь цивілізований світ. Перемога буде за нами.