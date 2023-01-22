Бывший агент ФСБ Борис Карпичков, сейчас живущий в Лондоне, снова получил письмо-угрозу по месту жительства. Он считает, что ни полиция, ни МИ5 (военная разведка) не могут его защитить и утверждает, что они мало что сделали для защиты, когда поступали аналогичные угрозы.

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Что было в последнем письме, которое поступило Карпичкову

63-летнему Борису Карпичкову неизвестные отправили письмо, в котором адрес отправителя указан как лондонский крематорий Патни-Вейл. Там писало: "Умри, подонок. Ты скоро умрешь, корчась в страшных муках".

Письмо было подписано под псевдонимом, который шпион использовал для одного из своих агентов и его могла знать только ФСБ. Также там было слово "оливка" – шпионское сленговое обозначение пули. В письме писало "Та самая оливка попадет тебе прямо в лоб – словно между глазами".

Он считает, что правоохранительные органы и службы безопасности мало делают для защиты.

Мне и моей семье больше, чем когда-либо, нужно безопасное убежище, но они не будут тратить деньги на его обеспечение. Я просыпаюсь в страхе, что каждый день будет последним. Моя единственная защита сейчас — это моя собственная сообразительность и обучение противодействию наблюдению,

– сказал Карпичков.

Карпичкова уже пытались убить