Бывший агент ФСБ Борис Карпичков, сейчас живущий в Лондоне, снова получил письмо-угрозу по месту жительства. Он считает, что ни полиция, ни МИ5 (военная разведка) не могут его защитить и утверждает, что они мало что сделали для защиты, когда поступали аналогичные угрозы.
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Что было в последнем письме, которое поступило Карпичкову
63-летнему Борису Карпичкову неизвестные отправили письмо, в котором адрес отправителя указан как лондонский крематорий Патни-Вейл. Там писало: "Умри, подонок. Ты скоро умрешь, корчась в страшных муках".
Письмо было подписано под псевдонимом, который шпион использовал для одного из своих агентов и его могла знать только ФСБ. Также там было слово "оливка" – шпионское сленговое обозначение пули. В письме писало "Та самая оливка попадет тебе прямо в лоб – словно между глазами".
Он считает, что правоохранительные органы и службы безопасности мало делают для защиты.
Мне и моей семье больше, чем когда-либо, нужно безопасное убежище, но они не будут тратить деньги на его обеспечение. Я просыпаюсь в страхе, что каждый день будет последним. Моя единственная защита сейчас — это моя собственная сообразительность и обучение противодействию наблюдению,
– сказал Карпичков.
Карпичкова уже пытались убить
- В 2006 году российские киллеры пытались дважды отравить Карпичкова в Новой Зеландии – на той же неделе, когда они убили бывшего шпиона Александра Литвиненко в Лондоне с помощью радиоактивного полония-210.
- Карпичкову хотели убрать с помощью ядовитого порошка. Он рассказывал, что после отравления у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.
- Бывший агент ФСБ еще больше разозлил Путина, предусмотрев полномасштабное вторжение в Украину за месяц до того, как Москва мобилизовала свои силы. Он также заявил, что у Путина болезнь Паркинсона и деменция на ранней стадии.