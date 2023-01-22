Колишній агент ФСБ Борис Карпічков, який зараз живе у Лондоні, знову отримав лист-погрозу за місцем проживання. Він вважає, що ні поліція, ні МІ5 (військова розвідка) не можуть його захистити й стверджує, що вони мало що зробили для його захисту, коли надходили аналогічні погрози.
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Що було в останньому листі, який надійшов Карпічкову
63-річному Борису Карпічкову невідомі відправили лист, в якому адреса відправника вказана як лондонський крематорій Патні-Вейл. Там писало: "Помри, покидьку. Ти скоро помреш, корчачись у страшних муках".
Лист був підписаний під псевдонімом, який шпигун використовував для одного зі своїх агентів і його могла знати лише ФСБ. Також там було слово "оливка" – шпигунське сленгове позначення кулі. У листу писало "Та сама оливка потрапить тобі прямо в лоба – наче між очима".
Він вважає, що правоохоронні органи та служби безпеки мало роблять для його захисту.
Мені й моїй сім'ї більше, ніж будь-коли, потрібний безпечний притулок, але вони не витрачатимуть грошей на його забезпечення. Я прокидаюся в страху, що кожен день буде останнім. Мій єдиний захист зараз — це моя власна кмітливість та навчання протидії спостереженню,
– сказав Карпічков.
Карпічкова вже намагались вбити
- У 2006 році російські кілери намагалися двічі отруїти Карпічкова в Новій Зеландії – того ж тижня, коли вони вбили колишнього шпигуна Олександра Литвиненка у Лондоні за допомогою радіоактивного полонію-210.
- Карпічкова хотіли прибрати за допомогою отруйного порошку. Він розповідав, що після отруєння у нього випало все волосся і він схуд на 30 кілограмів.
- Колишній агент ФСБ ще більше розлютив Путіна, передбачивши повномасштабне вторгнення в Україну за місяць до того, як Москва мобілізувала свої сили. Він також заявив, що у Путіна хвороба Паркінсона та деменція на ранній стадії.