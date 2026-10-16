Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью на 24 Канале объяснил, почему россиянам нужен Борисоглебск. Он также высказал предположение, какие объекты могли стать целью атаки и почему их уничтожение важно для украинских военных.

Почему российские самолеты используют Борисоглейбск

На аэродроме Борисоглебск расположено учебное подразделение, где готовят военных пилотов. Однако во время войны россияне используют эту авиабазу и для обеспечения полетов боевой авиации, выполняющей задачи вблизи линии соприкосновения.

Российским самолетам приходится преодолевать значительные расстояния от основных мест базирования, что ограничивает их возможности выполнять боевые задачи без дополнительной посадки. Поэтому для оккупантов важно иметь промежуточные площадки, где они могут пополнить запасы топлива.

Сейчас Борисоглебск используется как перевалочная база, потому что они отогнали всю российскую авиацию довольно далеко, на расстояние 600–700 километров. И им, чтобы летать к нашей линии боевого соприкосновения, нужно фактически находиться на границе боевого радиуса. Они садятся в Борисоглебске, дозаправляются и затем уже летят к нам,

– пояснил Криволап.

От Борисоглебска до Украины, по приблизительным подсчетам эксперта, 400–450 километров. Такое расстояние россияне считают относительно безопасным, поэтому аэродром используют для дозаправки перед дальнейшими полетами.

Особое значение здесь имеет инфраструктура, обеспечивающая самолеты топливом. Ее повреждение может затруднить использование Борисоглебска в качестве промежуточной базы для российской боевой авиации.

То, что там поражаются все возможности дозаправки, то есть сами склады горюче-смазочных материалов и централизованная заправка, – это отличная новость. Это нужно делать, потому что таким образом им там особо некуда будет залетать, чтобы совершить такой перелет,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Сам аэродром и расположенные на нем объекты Криволап считает менее интересными целями по сравнению с топливной инфраструктурой. Он предположил, что последний удар по Борисоглебску, скорее всего, был направлен именно на систему дозаправки российских самолетов.

Криволап об ударе по Борисоглебску: смотрите видео