Украинские войска провели атаку на российскую авиабазу Борисоглебск, которую оккупанты используют для дозаправки боевых самолетов перед вылетами на фронт. Пока результаты удара уточняются, появились сообщения о возможном применении не только беспилотников, но и крылатых ракет.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему поражение этого аэродрома может создать серьезные проблемы для россиян. Также он разобрал ситуацию с ограничениями Starlink, американскими разведданными и новыми британскими ракетами, которые Украина должна получить раньше, чем ожидалось.

Борисоглебск помогает российским самолетам добираться до фронта

Ранее российские военные использовали Борисоглебск преимущественно для обучения и подготовки пилотов. Однако теперь этот аэродром играет гораздо более важную роль, ведь после украинских ударов по военным аэродромам Россия отвела свою авиацию на расстояние примерно 600–700 километров от линии боевого столкновения.

Для российских самолетов это означает необходимость преодолевать значительные расстояния до украинского фронта, фактически работая на пределе своего боевого радиуса. Чтобы иметь возможность выполнять боевые задачи, оккупанты используют промежуточные аэродромы, одним из которых стал Борисоглебск.

Они приземляются в Борисоглебске, заправляются, дозаправляются, а затем уже летят к нам. От Борисоглебска до нас, если не ошибаюсь, где-то 400–450 километров. Поэтому такое расстояние для них считается достаточно безопасным, и дозаправку они там проводят,

– пояснил Криволап.

Российская авиация не обязательно должна постоянно находиться на этом аэродроме. Самолеты могут совершать промежуточную посадку, пополнять запасы топлива и продолжать полет в направлении Украины. Именно для этого оккупантам нужна исправная наземная инфраструктура, которая позволяет быстро подготовить самолет к дальнейшему выполнению задачи.

Поэтому при нанесении ударов по таким объектам важное значение имеет не только возможность уничтожить авиационную технику. Повреждение топливных складов и систем заправки способно существенно затруднить использование аэродрома, даже если его взлетно-посадочная полоса останется пригодной для работы.

То, что там поражаются все возможности дозаправки, то есть сами склады с горюче-смазочными материалами и централизованная система заправки, – это отличная новость. Это нужно делать, потому что таким образом им там особо некуда будет залетать, чтобы совершить такой вылет,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Именно инфраструктуру дозаправки Криволап считает важнейшей целью на этом аэродроме. Он предположил, что украинский удар мог быть направлен прежде всего на топливное хозяйство Борисоглебска, хотя точные результаты атаки на момент разговора еще не были подтверждены.

На авиабазе российские военные используют различные типы самолетов, в частности Су-34, Су-35, Су-30СМ и учебно-боевые Як-130. Также появились сообщения о возможном применении во время атаки крылатых ракет вместе с беспилотниками, однако официальной информации о средствах поражения и масштабах повреждений на тот момент не было.

Маск объяснил, кто принимает решения по поводу Starlink

Споры вокруг американской поддержки Украины обострились после сообщений об ограничении работы Starlink для украинских беспилотников и проблемах с передачей разведданных. Белый дом уверял, что не прекращал поддержку, однако украинские военные столкнулись с перебоями в спутниковой связи, а также возникли вопросы относительно своевременного предупреждения о российских баллистических ударах.

В интервью Financial Times Владимир Зеленский рассказал, что Украина по просьбе США на три дня приостановила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Однако Россия продолжила обстреливать украинские энергообъекты и гражданское население.

Украинский президент также заявил, что после этой паузы возникли проблемы с американскими предупреждениями о запусках баллистических ракет, а ограничения Starlink затруднили операции на фронте и удары по российским военным объектам. По его словам, американские представители угрожали прекратить передачу разведданных, если Украина продолжит атаковать российскую энергетику.

Впоследствии Зеленский сообщил, что ограничения на украинские удары сняты. В то же время он не исключил возможности новой договоренности о прекращении атак, но только при условии получения дополнительных американских ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Для оказания быстрого давления на Украину у американской администрации есть несколько возможностей. Помимо разведывательной информации и спутниковой связи, Вашингтон может поднять вопрос о продаже вооружения, однако такой шаг затронул бы и интересы американских оборонных компаний.

Военно-промышленный комплекс США получает значительные средства от контрактов, а закупки оружия для Украины, в частности по механизму PURL, приносят американским производителям дополнительную прибыль. Поэтому Криволап сомневается, что Трамп решится надолго ограничить продажу вооружения, хотя вопрос о Starlink и разведданных позволяет действовать значительно быстрее.

Весь этот военно-промышленный комплекс, который является спонсором либо Демократической, либо Республиканской партии, – это деньги. PURL – это большие деньги. И если он попытается кому-то хотя бы на 20 копеек перекрыть или задержать финансирование, его просто под плинтус загонят. А вот разведданные и Starlink – это реальные возможности,

– пояснил Криволап.

Проблемы со Starlink начали проявляться во время работы украинских беспилотников на высоких скоростях. Сергей Стерненко сообщил, что при скорости свыше 160 километров в час терминалы начинали терять связь, из-за чего дроны не могли нормально выполнять задачи.

Впоследствии о трудностях сообщали представители 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и советник по вопросам беспилотных систем Сергей Бескрестнов. Речь шла уже о перебоях при скорости примерно 72 километра в час. Проблемы наблюдались как с гражданскими терминалами Starlink, так и с военными комплектами Starshield.

После появления этих ограничений Михаил Федоров обратился к Илону Маску с вопросом о причинах изменений. Ответ владельца SpaceX оказался особенно интересным, поскольку он пояснил, что компания не принимает окончательных решений относительно возможностей, предоставляемых Украине.

Илон Маск совершенно корректно ответил, что компания SpaceX лишь обслуживает все это. А сами возможности полностью переданы Госдепартаменту и Пентагону. В конечном итоге сам президент решает, что там делать. И если что-то изменилось, то изменилось только с этой стороны. Я здесь ни при чем,

– пересказал ответ Маска Криволап.

Такое объяснение авиационный эксперт расценил как указание на ответственность американской администрации за возможные ограничения. По его мнению, Маск фактически переложил вопрос о работе Starlink на государственные структуры США, в частности Пентагон и Госдепартамент.

Криволап считает, что владелец SpaceX таким образом поставил Трампа в неловкое положение. После появления объяснений возникли вопросы даже среди представителей американского политического руководства, а часть законодателей захотела выяснить, кто именно принимал решение об ограничениях.

При этом эксперт не утверждает, что видел конкретный приказ американского президента. Речь идет о его выводе, сделанном на основе ответа Маска и распределения полномочий, о котором тот рассказал.

Вскоре ситуация со связью начала меняться.

Сейчас, насколько мне известно, все возможности восстановлены и действуют те правила, которые действовали до этого. То есть мы ограничиваем возможности россиян летать с помощью Starlink, а сами имеем возможность запускать наши дроны на линии боевого столкновения так, как нам нужно,

– отметил авиационный эксперт.

Однако восстановление спутниковой связи не сняло вопросов относительно американских предупреждений о баллистических атаках. После сообщений о задержках разведданных появились объяснения о технических проблемах и неблагоприятных погодных условиях, которые якобы помешали своевременно передать Украине информацию.

Криволап усомнился в убедительности таких аргументов. Он сравнил ситуацию с методами гибридной войны, которые связывают с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, когда действия одной из сторон остаются неоднозначными и позволяют избегать прямого признания ответственности.

У меня сложилось впечатление, что Трамп или кто-то из его окружения читал о гибридной войне, которую описывал Герасимов. Потому что эти заявления о том, что была плохая погода, поэтому мы не смогли вас предупредить, – это выглядит как полная чепуха,

– подчеркнул Криволап.

Авиационный эксперт резко оценивает и другие решения, которые, по его убеждению, помогают России продолжать войну. Прежде всего он обратил внимание на роль Китая в обеспечении российского производства новых реактивных беспилотников.

Москва, как утверждает Криволап, получила от Китая необходимые компоненты и сетевое оборудование для производства большого количества дронов типа "Герань-4" и "Герань-5". Такое оборудование позволяет россиянам организовывать связь между отдельными элементами беспилотных систем.

Еще одним решением, вызвавшим его критику, стала договоренность Трампа о торговле российским дизельным топливом. Криволап считает, что ее значение выходит далеко за пределы возможных объемов топлива, поскольку Вашингтон фактически демонстрирует готовность к экономическому сотрудничеству с Россией, несмотря на продолжение войны.

Второе сделал Трамп, когда подписал это дизельное соглашение. Это спасение России, потому что дизель там никакого значения не имеет. Это просто была демонстрация всему миру: мои бизнес-интересы мне гораздо интереснее того, что вы можете предложить миру,

– заявил авиационный эксперт.

Нынешнюю ситуацию со Starlink Криволап считает временно урегулированной, однако сомневается, что противоречия между Киевом и Вашингтоном на этом закончатся. Дальнейшие решения администрации Трампа, особенно в отношении экономических договоренностей с Москвой, он называет сложными для прогнозирования.

Британские LMM помогут сбивать российские реактивные дроны

Во время визита Владимира Зеленского в Великобританию премьер-министр Кир Стармер пообещал увеличить и ускорить поставки Украине ракет LMM, известных также как Martlet. Речь идет о вооружении для небольших зенитных комплексов, которое должно усилить возможности украинской противовоздушной обороны.

Особое значение эти ракеты могут иметь в борьбе с новыми российскими беспилотниками. Россия расширяет применение реактивных дронов, для перехвата которых требуются соответствующие средства противовоздушной обороны, способные действовать против высокоскоростных целей.

Это, прежде всего, противодействие всем этим реактивным дронам и в определенной степени крылатым ракетам. Они предназначены для небольших зенитных комплексов. Это очень хорошая ракета,

– пояснил Криволап.

Говоря о возможностях таких ракет, авиационный эксперт ориентировочно назвал высоту поражения до 15 километров. В то же время эту цифру он привел как приблизительную оценку, не уточняя характеристики конкретного пускового комплекса.

Еще одной важной особенностью нового вооружения Криволап назвал скорость его разработки. По его информации, британцам потребовалось примерно полгода, а первые поставки в Украину могут состояться раньше первоначального графика.

Сначала ожидалось, что ракеты появятся в начале 2027 года, однако теперь британская сторона рассчитывает передать их уже в ближайшие месяцы.

Британцы в этом смысле установили рекорд, поскольку ракета была разработана примерно за полгода. Ожидалось, что она появится в начале 2027 года. Но британцы сейчас говорят, что, скорее всего, они успеют в конце ноября или в начале декабря передать эту ракету,

– отметил авиационный эксперт.

Опытные образцы этих ракет, как рассказал Криволап, уже прошли боевые испытания и продемонстрировали хорошие характеристики. Эксперт положительно оценивает перспективу их более скорого поступления в Украину, прежде всего для усиления противодействия российским реактивным беспилотникам.

Криволап об ударе по Борисоглебску: смотрите видео