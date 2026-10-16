Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, для чого росіянам потрібен Борисоглібськ. Він також припустив, які об'єкти могли стати ціллю атаки та чому їхнє ураження важливе для українських військових.

Чому російські літаки використовують Борисоглібськ

На аеродромі Борисоглібськ розташований навчальний підрозділ, де готують військових пілотів. Однак під час війни росіяни використовують цю авіабазу й для забезпечення польотів бойової авіації, яка виконує завдання поблизу лінії зіткнення.

Російським літакам доводиться долати значні відстані від основних місць базування, що обмежує їхні можливості виконувати бойові завдання без додаткової посадки. Тому для окупантів важливо мати проміжні майданчики, де вони можуть поповнити запаси пального.

Зараз Борисоглібськ використовується як база підскоку, тому що вони відігнали всю російську авіацію досить далеко, за 600 – 700 кілометрів. І їм, щоб літати до нашої лінії бойового зіткнення, треба фактично бути на межі бойового радіуса. Вони сідають у Борисоглібську, дозаправляються і потім уже летять до нас,

– пояснив Криволап.

Від Борисоглібська до України, за приблизними підрахунками експерта, 400 – 450 кілометрів. Таку відстань росіяни вважають відносно безпечною, тому аеродром використовують для дозаправки перед подальшими польотами.

Особливе значення тут має інфраструктура, яка забезпечує літаки пальним. Її пошкодження може ускладнити використання Борисоглібська як проміжної бази для російської бойової авіації.

Те, що там уражаються всі можливості дозаправки, тобто самі склади паливно-мастильних матеріалів і централізована заправка, – це чудова новина. Це потрібно робити, тому що таким чином їм там особливо нікуди буде залітати, щоб зробити такий підскок,

– наголосив авіаційний експерт.

Сам аеродром та розташовані на ньому об'єкти Криволап вважає менш цікавими цілями порівняно з паливною інфраструктурою. Він припустив, що останній удар по Борисоглібську, найімовірніше, був спрямований саме на систему дозаправки російських літаків.

Криволап про удар по Борисоглібську: дивіться відео