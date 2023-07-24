Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко в эфире телемарафона подтвердил информацию, что Борисов был задержан 24 июля. Его подозревают в совершении незаконного обогащения, уклонении от военной службы и неявке на службу без уважительных причин, пишет 24 Канал.

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Каждая из санкций статей предусматривает 5 – 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Где будут судить Борисова и какой арест будут просить

Антон Войтенко рассказал, что военнослужащему 22 июля сообщили о подозрении, однако он хотел уклониться от органа досудебного расследования и дальше – от уголовной ответственности. Так что изменил место своего пребывания, используя смену машин, операторов мобильной связи, телефонов, мобильных номеров, чтобы его не могли отследить.

Сторона обвинения будет обращаться обязательно с ходатайством о его взятии (Борисова – 24 Канал) под стражу без альтернативы внесению залога. Учитывая риски, которые были озвучены, как он уклонялся от досудебного расследования, это дает возможность обращаться в суд без альтернативы залога в таких производствах,

– заявил заместитель главы Офиса генпрокурора.

По словам Антона Войтенко, дело будет рассматривать Печерский суд Киева. Ходатайство будет рассматриваться после того, как оно поступит и его распределят между судьями.

Коротко о деле Борисова