Заступник Генерального прокурора Антон Войтенко в ефірі телемарафону підтвердив інформацію, що Борисова затримали 24 липня. Його підозрюють у вчиненні незаконного збагачення, ухиленні від військової служби та неявку на службу без поважних причин, пише 24 Канал.

Дивіться також У мережі дивувались, що Борисова затримали неподалік від будівлі ДБР: чи справді це так

Де судитимуть Борисова та який арешт проситимуть

Антон Войтенко розповів, що військовослужбовцю 22 липня повідомили про підозру, проте він хотів ухилитись від органу досудового розслідування та надалі – від кримінальної відповідальності. Тож змінив місце свого перебування, використовуючи зміну машин, операторів мобільного зв'язку, телефонів, мобільних номерів, щоб його не могли відстежити.

Кожна з санкцій статей передбачає 5 – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Сторона обвинувачення буде звертатися обов'язково з клопотанням про взяття його (Борисова – 24 Канал) під варту без альтернативи внесення застави. Враховуючи ті ризики, які були озвучені, як він ухилявся від досудового розслідування, це дає можливість звертатися до суду без альтернативи застави у таких провадженнях,

– заявив заступник Офісу генпрокурора.

За словами Антона Войтенка, справу розглядатиме Печерський суд Києва. Клопотання розглядатимуть після того, як воно надійде і його розподілять між суддями.

Коротко про справу Борисова