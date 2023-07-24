Заступник Генерального прокурора Антон Войтенко в ефірі телемарафону підтвердив інформацію, що Борисова затримали 24 липня. Його підозрюють у вчиненні незаконного збагачення, ухиленні від військової служби та неявку на службу без поважних причин, пише 24 Канал.
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Де судитимуть Борисова та який арешт проситимуть
Антон Войтенко розповів, що військовослужбовцю 22 липня повідомили про підозру, проте він хотів ухилитись від органу досудового розслідування та надалі – від кримінальної відповідальності. Тож змінив місце свого перебування, використовуючи зміну машин, операторів мобільного зв'язку, телефонів, мобільних номерів, щоб його не могли відстежити.
Кожна з санкцій статей передбачає 5 – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.
Сторона обвинувачення буде звертатися обов'язково з клопотанням про взяття його (Борисова – 24 Канал) під варту без альтернативи внесення застави. Враховуючи ті ризики, які були озвучені, як він ухилявся від досудового розслідування, це дає можливість звертатися до суду без альтернативи застави у таких провадженнях,
– заявив заступник Офісу генпрокурора.
За словами Антона Войтенка, справу розглядатиме Печерський суд Києва. Клопотання розглядатимуть після того, як воно надійде і його розподілять між суддями.
Коротко про справу Борисова
- 24 липня 2023 року колишнього одеського військкома Євгена Борисова затримали у Києві. Згодом у мережі поширили відео, на якому є момент затримання ексвійськкома.
- Речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова розповіла 24 Каналу, що запобіжний захід Борису обиратимуть 25 липня у Києві.
- Варто зазначити, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 мільйонів гривень.
- Також журналісти у розслідуванні встановили, що мати Борисова стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю у понад 4 мільйони євро та машини Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень, його дружина має офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро. Його теща – володіє коштовним автопарком, який включає Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser, не маючи для цього достатніх коштів законного походження.