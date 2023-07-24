Чи справді це так – дізнавався 24 Канал. Нагадаємо, що у ДБР вже показали відео затримання ексвійськкома Борисова.

До теми Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

Де затримали Борисова

У мережі активно почала ширитись інформація, що буцімто затримали Борисова в кількох десятках метрів від будівлі ДБР.

Речниця ДБР Ольга Чеканова повідомила 24 Каналу, що насправді ж затримання відбулось не біля будівлі ДБР.

Просто вже почали знімати ті дії, які відбувалися, біля центрального приміщення ДБР,
– зазначила вона.

Чеканова додала, що запобіжний захід Борису обиратимуть завтра, 25 липня, у Києві.

Затримання Борисова / фото ДБР

Що цьому передувало

  • Раніше ДБР виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 мільйонів гривень.
  • Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.
  • Дружина ексвійськкома також придбала іншу закордонну нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.
  • Тепер колишньому військкому загрожує обмеження волі до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
  • До речі, також працівники ДБР почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.
  • Зауважимо, що днями Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, водночас він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.
  • Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, внаслідок комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві.
  • Тепер працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.