Чи справді це так – дізнавався 24 Канал. Нагадаємо, що у ДБР вже показали відео затримання ексвійськкома Борисова.

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Де затримали Борисова

У мережі активно почала ширитись інформація, що буцімто затримали Борисова в кількох десятках метрів від будівлі ДБР.

Речниця ДБР Ольга Чеканова повідомила 24 Каналу, що насправді ж затримання відбулось не біля будівлі ДБР.

Просто вже почали знімати ті дії, які відбувалися, біля центрального приміщення ДБР,

– зазначила вона.

Чеканова додала, що запобіжний захід Борису обиратимуть завтра, 25 липня, у Києві.

Затримання Борисова / фото ДБР

Що цьому передувало