Чи справді це так – дізнавався 24 Канал. Нагадаємо, що у ДБР вже показали відео затримання ексвійськкома Борисова.
До теми Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник
Де затримали Борисова
У мережі активно почала ширитись інформація, що буцімто затримали Борисова в кількох десятках метрів від будівлі ДБР.
Речниця ДБР Ольга Чеканова повідомила 24 Каналу, що насправді ж затримання відбулось не біля будівлі ДБР.
Просто вже почали знімати ті дії, які відбувалися, біля центрального приміщення ДБР,
– зазначила вона.
Чеканова додала, що запобіжний захід Борису обиратимуть завтра, 25 липня, у Києві.
Затримання Борисова / фото ДБР
Що цьому передувало
- Раніше ДБР виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 мільйонів гривень.
- Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.
- Дружина ексвійськкома також придбала іншу закордонну нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.
- Тепер колишньому військкому загрожує обмеження волі до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
- До речі, також працівники ДБР почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.
- Зауважимо, що днями Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, водночас він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.
- Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, внаслідок комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві.
- Тепер працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.