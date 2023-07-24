Евгения Борисова, экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, задержали. Именно он является "известнейшим" военкомом Украины, ведь обогатился на миллионы во время войны. О задержании сообщили в самом ГБР.

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Он менял номера телефонов, автомобилей и т.п., месторасположение. Два дня продолжались активные поиски,

– отметили в Государственном бюро расследований.

На видео, обнародованном ГБР, можно видеть, как Борисов в центре Киева спорит со стражами порядка, а затем на него надевают наручники.

Что известно о военкоме