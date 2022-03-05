В аэропорту остались вещи, которые люди не успели унести с собой. На самом аэродроме – пустые самолеты.

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Таким Международный аэропорт "Борисполь" не был никогда. Даже COVID-19 "оставил" его чистым – пустым, но чистым. Российская проказа не дала времени даже на сбор вещей. Тысячи разрушенных планов, разрушенных судеб,

– говорится в описании к видео.

Однако мы обязательно вернемся к мирной жизни. Аэропорт возобновит свою работу.

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